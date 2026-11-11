Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng

Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đảng ủy MTTQ; lãnh đạo các sở, ngành cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cán bộ, công chức, người lao động thuộc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã và kết quả trả lời của các cơ quan liên quan.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các hoạt động tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức sáng tạo trong Nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung phát biểu, kiến nghị vào những vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn công tác. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung chính: tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp và trợ cấp; cơ chế, kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

Đại biểu phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Về chế độ, chính sách, các đại biểu kiến nghị tỉnh nghiên cứu ban hành quy định về chế độ thù lao đối với lãnh đạo các hội cấp xã được giao nhiệm vụ; xem xét bổ sung cơ chế phụ cấp, thù lao hằng tháng đối với chủ tịch, phó chủ tịch các hội cấp xã như: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Công an nhân dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong.

Các đại biểu cũng đề nghị xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh cấp phó của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Về điều kiện hoạt động, các ý kiến đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí hoạt động phong trào hằng năm cho từng tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; chỉ đạo rà soát, bố trí trụ sở và điều kiện làm việc phù hợp cho các tổ chức hội cấp tỉnh, cấp xã, ưu tiên sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất công dôi dư sau sắp xếp.

Về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, đại biểu phân tích, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng nhiệm vụ của cơ quan MTTQ cấp xã tăng, trong khi biên chế chuyên trách tại một số địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng biên chế, cơ cấu cán bộ tại cơ quan MTTQ cấp xã.

Đại biểu nêu ý kiến liên quan đến cán bộ đoàn.

Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, đại biểu đề nghị tỉnh làm rõ những định hướng, giải pháp đột phá trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện để cán bộ làm công tác Đoàn được rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường và mở rộng cơ hội phát triển; các cơ chế, chính sách cụ thể trong bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị đã được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính trả lời, giải đáp cụ thể (ảnh trên).

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, trả lời kiến nghị của đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời kiến nghị của đại biểu Vũ Thị Hạnh - Phó Ban Công tác nông dân, Hội Nông dân tỉnh về việc nghiên cứu ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ mang tính đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là hỗ trợ, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời xác định rõ yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, tránh sản xuất manh mún, chạy theo phong trào.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, chính quyền phải tạo điều kiện và đồng hành cùng người dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, không để nông dân đơn độc; tập trung tháo gỡ khó khăn về chính sách, đất đai, tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hội nông dân tỉnh phải nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò trong việc định hướng, liên kết, nhân rộng các điển hình tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của MTTQ, các đoàn thể, các hội quần chúng và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, vừa tiếp nhận thêm nhiệm vụ, nhưng đã duy trì hoạt động thông suốt, bám sát địa bàn, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, tỉnh Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Yêu cầu đặt ra đối với MTTQ và các đoàn thể là phải đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động để thực sự là một bộ phận quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển, huy động sức dân và biến sự đồng thuận của Nhân dân thành nguồn lực, đóng góp vào các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức tập hợp, vận động và tổ chức phong trào, lấy lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ, phối hợp giải quyết thấu đáo từng kiến nghị, nhất là những kiến nghị được nhiều đại biểu cùng có ý kiến như: tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ và cơ chế, kinh phí, điều kiện hoạt động. Những việc đã đủ căn cứ, thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết và thực hiện ngay.