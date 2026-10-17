Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thăm Hội chợ Du lịch Tây Bắc và không gian OCOP

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các thành viên trong đoàn đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, trải nghiệm không gian ẩm thực phong phú và hòa mình vào các hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các thành viên trong đoàn tham quan Hội chợ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và khẳng định, hội chợ được tổ chức bài bản, trang trọng, thể hiện được tiềm năng văn hóa và thế mạnh kinh tế địa phương; góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu cho nông sản và du lịch Tây Bắc; khẳng định vai trò cầu nối, vị thế trung tâm phát triển du lịch và giao thương kinh tế của tỉnh Lào Cai trong khu vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác tham quan gian trưng bày tại hội chợ.

Sự hiện diện, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh không chỉ tạo không khí phấn khởi cho các nghệ nhân, doanh nghiệp và Nhân dân, mà còn tiếp thêm động lực thúc đẩy liên kết du lịch liên vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản OCOP, khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch Tây Bắc giàu bản sắc, thân thiện, hiếu khách.

Đoàn công tác thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì tổ chức có quy mô 78 gian hàng, với nhiều sản phẩm đa dạng, đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Lào Cai cùng các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

Sự kiện không chỉ tôn vinh nét đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa cùng những sản phẩm đặc trưng của Tây Bắc, mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển du lịch xanh, bản sắc, bền vững; qua đó lan tỏa hình ảnh một Lào Cai năng động, giàu tiềm năng trên hành trình kết nối, hội nhập và phát triển.