Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thăm, động viên cô và trò Trường Mầm non Lâm Thượng

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác của tỉnh thăm cô và trò Trường Mầm non Lâm Thượng.

Tại trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham quan không gian văn hóa dân tộc do nhà trường xây dựng với nhiều hình ảnh, hiện vật gần gũi với đời sống đồng bào địa phương như tranh vẽ, trang phục truyền thống, đàn tính, mô hình nhà sàn và các sản phẩm văn hóa dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm được thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non, giúp trẻ bước đầu làm quen với những nét văn hóa đặc trưng của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước thăm, động viên cô và trò Trường Mầm non Lâm Thượng.

Dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Bé yêu văn hóa dân tộc”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thưởng thức những tiết mục hát Then, đàn tính do cô và trò nhà trường biểu diễn; giao lưu với các thành viên câu lạc bộ và trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như đan nón lá, thêu khăn piêu.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác của tỉnh trải nghiệm các nét văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã Lâm Thượng.

Câu lạc bộ “Bé yêu văn hóa dân tộc” được thành lập nhằm tạo môi trường để trẻ được tiếp xúc, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động hát Then, đàn tính, múa dân tộc, trò chơi dân gian, tìm hiểu trang phục và phong tục của đồng bào địa phương. Qua đó, góp phần hình thành tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống ngay từ những năm đầu đời.

Trường Mầm non Lâm Thượng, được thành lập tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoa Hồng và điểm trường Bẻ Chỏi thuộc Trường Mầm non Sơn Ca. Sau sắp xếp, nhà trường tổ chức hoạt động tại 4 điểm trường gồm Bản Pình, Tân Phượng, Bẻ Chỏi và Lũng Cọ. Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 17 nhóm, lớp với 444 trẻ; đội ngũ gồm 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc với Trường Mầm non Lâm Thượng.

Quy mô quản lý và địa bàn hoạt động mở rộng, Trường Mầm non Lâm Thượng chủ động ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, duy trì nền nếp chuyên môn và bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các điểm trường. Các hoạt động giáo dục được tổ chức theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, rèn luyện kỹ năng sống và tăng cường trải nghiệm thực tế.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2025 - 2026, đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2021 - 2025).

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh tặng quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tới Trường Mầm non Lâm Thượng.

Tặng hoa, quà và phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Trường Mầm non Lâm Thượng đạt được, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp, sáp nhập, quy mô trường lớp và địa bàn quản lý có nhiều thay đổi.

Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự tận tâm với trẻ; không ngừng đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào hoạt động giáo dục một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ mầm non.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thượng tiếp tục quan tâm, đồng hành với nhà trường, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập; ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bếp ăn bán trú và khu vui chơi, tạo điều kiện để cô và trò có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn. Cùng với đó, cần phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ, gắn phát triển giáo dục với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.