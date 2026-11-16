Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy: Tập trung giải pháp, phấn đấu thu từ thuế, phí đạt 13.000 tỷ đồng

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Tài chính.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Lào Cai, đến ngày 15/11/2026, tổng thu từ thuế, phí trên địa bàn đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Trung ương giao, 108% dự toán tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Lào Cai là một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước, từ giữa tháng 9/2026; vượt dự toán tỉnh giao từ giữa tháng 10/2026.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thu thuế trong 10 tháng năm 2026.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của ngành Thuế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương trong quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác quản lý thuế, kiểm tra, chống thất thu và quản lý rủi ro tiếp tục được tăng cường. Ngành Thuế chuyển từ kiểm tra dàn trải sang quản lý tuân thủ, lựa chọn đối tượng kiểm tra trên cơ sở phân tích dữ liệu và mức độ rủi ro; tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử, phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn.

Qua phân tích hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế đã yêu cầu một số đơn vị khai thác khoáng sản điều chỉnh giá bán nội bộ sản phẩm, đồng thời yêu cầu các tập đoàn phân bổ nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp sát với kết quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoàn thành 95% kế hoạch được giao, góp phần tăng thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Cùng với đó, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai quyết liệt; hoàn thành rà soát, phân loại 100% hồ sơ người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 vào ngày 31/10/2026, sớm 2 tháng so với kế hoạch của Cục Thuế.

Đến ngày 12/11, trong tổng số 30.996 người nộp thuế thuộc diện rà soát, cơ quan thuế đã xử lý dứt điểm 21.379 trường hợp, đạt 69%; các trường hợp còn lại đang tiếp tục được tập trung xử lý.

Trong quản lý nguồn thu từ du lịch, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/8/2026 về tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đến nay, 99/99 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách; 51 xã, phường thành lập tổ giúp việc, tổ kiểm tra liên ngành. Qua rà soát, ngành Thuế đã đưa thêm 309 hộ kinh doanh vào diện quản lý, xác định doanh thu tăng thêm 332 tỷ đồng, tăng thu ngân sách gần 20 tỷ đồng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện, 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử; 99% hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện bằng phương thức điện tử; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98,6%. 98% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng Etax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai, nộp thuế và phản ánh, kiến nghị với cơ quan thuế.

Năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 138,5% dự toán Trung ương giao và 125,2% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu, ngành Thuế xác định tập trung theo dõi sát tiến độ thu, nhất là các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; tăng cường quản lý các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quyết liệt thu hồi nợ thuế, phấn đấu tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2026 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Cán bộ Phòng Kiểm tra thuế phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế, chống thất thu và thu hồi nợ thuế; làm rõ tiềm năng, dư địa tăng thu từ các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh bất động sản, du lịch, dịch vụ và thương mại điện tử; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa ngành Thuế với các sở, ngành, địa phương trong quản lý nguồn thu, chia sẻ dữ liệu, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Thuế tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù triển khai mô hình tổ chức mới, lực lượng công chức còn thiếu so với biên chế được giao, khối lượng công việc lớn, song ngành Thuế đã sớm ổn định tổ chức, chủ động đổi mới phương thức quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, hoàn thành sớm dự toán thu ngân sách Trung ương giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thuế tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; đồng thời chủ động dự báo, xây dựng nguồn thu cho năm 2027. Tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ hóa đơn điện tử, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, nhất là đối với các lĩnh vực khoáng sản, thủy điện, đất đai, du lịch, dịch vụ và kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.