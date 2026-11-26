Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2026, ngành tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu và triển khai toàn diện các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác tuyên giáo với Thường trực Tỉnh ủy.

Chất lượng công tác tham mưu chiến lược được nâng lên, nhất là việc cụ thể hóa và kịp thời các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương và Tỉnh ủy thành hệ thống đề án, chỉ thị, quy định, kế hoạch, chương trình, nội dung công tác; trong đó có những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ như thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Công tác chính trị, tư tưởng có chuyển biến theo hướng gắn học tập, quán triệt với tổ chức thực hiện, nhất là trong thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc.

Công tác tuyên truyền, báo chí, tuyên vận, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đa dạng về phương thức, mở rộng trên môi trường số, hướng mạnh về cơ sở.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ và chuyển đổi số bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các mô hình “Tuyên vận”, “Người bản số”, “Xã, phường không ma túy” và thí điểm “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”… góp phần đưa công tác tuyên giáo đến gần hơn với đời sống, nhu cầu và lợi ích của Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp một số đề xuất, kiến nghị về biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, đảng bộ cấp xã; bố trí nguồn kinh phí tuyên truyền các chương trình, phục vụ hoạt động các ban chỉ đạo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao cơ quan thường trực; trang bị đồng bộ thiết bị làm việc cho lực lượng “người bản số”; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh trong định hướng thông tin và siết chặt kỷ luật phát ngôn.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực hiện định hướng công tác tư tưởng, công tác báo chí, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; công tác xây dựng đội ngũ ngành tuyên giáo; kiện toàn các tổ tuyên vận ở cơ sở; công tác bám nắm dư luận xã hội...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tham gia ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thời gian qua của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ làm công tác tuyên giáo toàn Đảng bộ tỉnh.

Với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nổi bật là các phương diện: công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tiến hành kịp thời, chất lượng, tiêu biểu là việc tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; một số đề án, chỉ thị, quy định trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đặc biệt là Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Công tác học tập, quán triệt nghị quyết và giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, chuyển trọng tâm từ hình thức sang hành động thực tế; nhiệm vụ định hướng thông tin, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững, qua đó tạo đồng thuận cao trong cộng đồng; tham mưu xây dựng cơ chế, phát huy hiệu quả 3.083 tổ công nghệ số cộng đồng và tiên phong triển khai mô hình “Người bản số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”.

Về nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và toàn ngành tuyên giáo của tỉnh trong năm 2027, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh: Cần nâng tầm công tác tham mưu chiến lược theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; tập trung tham mưu triển khai đồng bộ Đề án số 01-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận giai đoạn 2025 - 2030. Lấy nhiệm vụ thực hiện thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai theo Đề án là nhiệm vụ trọng tâm.

Đổi mới thực chất công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết gắn với xây dựng văn hóa và đạo đức trong Đảng, trong bộ máy nhà nước. Tham mưu xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị trở thành nền tảng nêu gương cho toàn xã hội; cụ thể hóa chuẩn mực liêm chính, công tâm, giữ lời hứa với dân và tận tâm phụng sự Nhân dân ngay trong thực thi quyền lực và giải quyết công việc hằng ngày; đề cao kỷ luật, đạo đức công vụ theo đúng phương châm “cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn”.

Giao nhiệm vụ cho ngành tuyên giáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: “Cần giữ vững thế chủ động trên mặt trận tư tưởng, nâng cao năng lực dự báo và định hướng dư luận xã hội”.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành tuyên giáo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát thông tin, phân tích xu hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; siết chặt kỷ luật phát ngôn, công khai minh bạch thông tin cho báo chí.

Công tác tuyên truyền, tuyên vận và khoa giáo gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là củng cố đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực sự “vững bản lĩnh, sắc trí tuệ, tinh nghiệp vụ, thạo công nghệ”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ và thống nhất một số ý kiến, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu ban hành thông báo kết luận làm cơ sở triển khai thực hiện.