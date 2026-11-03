Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy: Ngành Công Thương phải là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự chương trình làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, ngành Công Thương tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại, xuất nhập khẩu và quản lý thị trường; chủ động nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Sau hợp nhất tỉnh, Sở Công Thương đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, việc tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản từ ngày 15/9/2026 được triển khai đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động quản lý.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất 10 tháng ước đạt 64.116,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, bằng 80,9% kế hoạch năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,82%. Nhiều dự án công nghiệp, năng lượng được thúc đẩy triển khai. Các khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và cụm công nghiệp Thống Nhất 1, Phú Thịnh 3 đã khởi công; diện tích khu, cụm công nghiệp thành lập mới đạt 1.440,29 ha, gấp gần 3 lần mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 của ngành Công Thương.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực. Mỏ sắt Quý Xa hoạt động trở lại từ ngày 10/9/2026 sau 4 năm dừng hoạt động; mỏ đất hiếm tại khu vực Bến Đền được cấp phép khai thác.

Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án điện mặt trời và 4 dự án thủy điện; đồng thời đưa thêm 3 nhà máy thủy điện vào vận hành, nâng tổng số dự án thủy điện hoàn thành trên địa bàn lên 108 dự án, với tổng công suất đạt 1.794,1 MW.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và logistics tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đạt trên 78.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ước đạt 3.275,7 triệu USD, tăng 28,83%.

Cửa khẩu Kim Thành duy trì lưu lượng trên 400 phương tiện mỗi ngày. Đáng chú ý, tuyến vận tải kết hợp đường sắt - đường bộ theo mô hình “một container xuyên suốt” Nội Giang - Hà Khẩu - Lào Cai đã được khai thông, góp phần tăng cường kết nối vận tải, mở rộng mạng lưới logistics qua biên giới.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác quản lý thị trường, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được ngành Công Thương chú trọng triển khai. Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 802 vụ, xử lý 744 vụ vi phạm, với tổng giá trị xử lý 11,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Sở Công Thương đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 66 thủ tục hành chính; tham mưu cắt giảm, bãi bỏ 69 thủ tục. Công tác chuyển đổi số ghi nhận kết quả tích cực khi nền tảng cửa khẩu số duy trì hoạt động ổn định; hơn 119.000 trang tài liệu chuyên ngành được số hóa, đạt 238% chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Nội vụ và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp, năng lượng, khoáng sản, thương mại và xuất nhập khẩu.

Nhiều ý kiến đề cập giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu, thủ tục đầu tư; nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến sâu khoáng sản; thu hút các dự án năng lượng, phát triển logistics, thương mại biên giới và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, ngành Công Thương giữ vai trò trực tiếp trong tạo ra giá trị sản xuất, đóng góp nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Trong bối cảnh tỉnh vừa hợp nhất, phạm vi, quy mô quản lý được mở rộng, đồng thời tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, ngành đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Công Thương trong kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp và lĩnh vực năng lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cũng chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, tăng trưởng công nghiệp chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lớn; sản phẩm công nghiệp chế biến chủ yếu ở dạng trung gian, trong khi công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều mỏ, nhà máy dừng hoạt động; tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm, giải phóng mặt bằng và hạ tầng ngoài hàng rào chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án năng lượng vướng mắc, chậm triển khai; hạ tầng thương mại, logistics còn thiếu đồng bộ, trong khi giải ngân vốn đầu tư công của ngành mới đạt 58% kế hoạch.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Công Thương chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư; từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; từ phụ thuộc vào thủy điện sang phát triển đa dạng các nguồn năng lượng xanh; từ cửa khẩu truyền thống sang cửa khẩu thông minh, kinh tế cửa khẩu số. Đây là những chuyển đổi cần thiết để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Công Thương tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, ưu tiên nhân lực chuyên sâu về khoáng sản, năng lượng, ngoại thương và công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, triển khai hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU về phát triển công nghiệp xanh, hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết số 34-NQ/TU về phát triển các khu, cụm công nghiệp. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế tuần hoàn; rà soát từng mỏ, từng nhà máy đang dừng hoạt động, xác định rõ điều kiện và phương án xử lý, không để tài nguyên, đất đai bị lãng phí, hoàn thành trong quý IV/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và tái định cư; phấn đấu hoàn thành mục tiêu 500 ha đất công nghiệp sạch trong năm 2026 và 1.000 ha trong năm 2027. Đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư, cần kiên quyết xem xét xử lý, thu hồi theo quy định.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, thương mại và xuất nhập khẩu, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tháo gỡ vướng mắc các dự án nguồn và lưới điện, đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho 16 thôn, bản còn lại, hoàn thành trước ngày 31/12/2026; tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm soát sản lượng, nghĩa vụ tài chính, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phát triển thị trường nội địa, thương mại điện tử, hệ thống phân phối; bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, xăng dầu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Đối với phát triển kinh tế cửa khẩu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics, cảng cạn, hệ thống kho lạnh và các lối thông quan; tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, góp phần giảm chi phí xuất nhập khẩu; tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà đầu tư khởi công xây dựng cửa khẩu thông minh Kim Thành trong tháng 11/2026, phấn đấu khai trương vào tháng 6/2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đổi mới phương thức phối hợp, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp; chủ động nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, rà soát dư địa tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Trong tổ chức thực hiện phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và kết quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc “một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Về phát triển thị trường nội địa, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển hệ thống phân phối hiện đại gắn với mạng lưới chợ nông thôn; chủ động chuẩn bị nguồn hàng, triển khai các giải pháp bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội chợ thương mại biên giới Trung - Việt năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, Sở Công Thương tập trung phát huy vai trò đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng để ngành Công Thương thực sự trở thành động lực quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh.