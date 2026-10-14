Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy làm việc về tiến độ Dự án Khu du lịch sinh thái nước nóng Bản Bon

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Phát triển du lịch Xanh Minh Đức, dự án được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 22/3/2021. Dự án định hướng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, khai thác nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên phục vụ các hạng mục như bể bơi nước nóng, spa và khu tắm công cộng.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, dự án hiện chưa có doanh thu, lợi nhuận. Những vướng mắc về đất đai và quy hoạch khoáng sản cần sớm được xem xét, giải quyết để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ theo hướng tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và nhà đầu tư. Các ý kiến tập trung vào việc rà soát hồ sơ, làm rõ những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch; xác định phương án xử lý phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp sớm triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Thích Đạt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không chỉ tập trung nguồn lực đầu tư, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tổ chức các sự kiện và quảng bá hình ảnh địa phương. Đây là những đóng góp đáng trân trọng, thể hiện sự đồng hành, gắn bó và trách nhiệm của doanh nghiệp với tỉnh.

Đối với dự án đang được đề xuất, triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, qua báo cáo của doanh nghiệp, có thể thấy đây là dự án có tiềm năng, có khả năng khai thác hiệu quả lợi thế và nguồn lực sẵn có của địa phương. Đặc biệt, nguồn tài nguyên thiên nhiên là lợi thế quý giá, nhưng nếu không được đầu tư khai thác hợp lý thì sẽ lãng phí cơ hội phát triển, chưa tạo ra giá trị kinh tế tương xứng. Vì vậy, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các nguồn lực này vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tạo động lực phát triển cho địa phương và toàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được thực hiện trên tinh thần đồng hành, trách nhiệm, nhưng bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và an toàn cho cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn nhà đầu tư. Các thủ tục cần được rà soát kỹ lưỡng, xử lý bài bản, xác định rõ phương án phù hợp, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Đồng chí đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với chính quyền các xã, phường có dự án, khẩn trương rà soát hồ sơ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và an toàn của dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động hoàn thiện hồ sơ, sớm triển khai các dự án trên địa bàn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu của du khách và đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương…