Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy kiểm tra tổng duyệt chương trình diễu diễn đường phố Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Quang cảnh buổi diễu diễn.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chương trình tổng duyệt có sự tham gia của 400 diễn viên, chia thành 8 khối, mỗi khối 50 diễn viên, đại diện cho sắc màu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn. Cụ thể, phường Trung Tâm và phường Cầu Thia đảm nhiệm hai khối trình diễn văn hóa dân tộc Thái; phường Nghĩa Lộ trình diễn văn hóa dân tộc Khơ Mú; xã Liên Sơn trình diễn văn hóa dân tộc Mường; xã Quy Mông trình diễn văn hóa dân tộc Tày; xã Sơn Lương trình diễn văn hóa dân tộc Mông; xã Gia Hội trình diễn văn hóa dân tộc Dao và học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi trình diễn văn hóa dân tộc Kinh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tổng duyệt chương trình diễu diễn đường phố Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Thông qua các màn diễu diễn, chương trình tái hiện, tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Thái, Khơ Mú, Mường, Tày, Mông, Dao và Kinh, góp phần khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng đất Mường Lò.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tập trung rà soát đội hình, nội dung biểu diễn, điều chỉnh động tác và phương án di chuyển, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối. Công tác tổ chức được kiểm tra nhằm bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, thống nhất, an toàn, tạo không khí sôi động và ấn tượng đối với Nhân dân, du khách.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và đội hình diễu diễn; chú trọng tính thống nhất trong phối hợp, giữ gìn nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, bảo đảm chương trình vừa thể hiện sự phong phú, đa dạng, vừa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của vùng Mường Lò. Đồng thời, cần chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và tổ chức di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, du khách theo dõi chương trình.

Theo kế hoạch, chương trình diễu diễn đường phố chính thức diễn ra từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 16/10/2026, trên tuyến đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích đến Sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Với sự tham gia của đông đảo diễn viên thuộc 8 khối diễu diễn, chương trình là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu hình ảnh đất và người Mường Lò đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Một số hình ảnh tại lễ diễu diễn: