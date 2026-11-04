Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án tại xã Bảo Thắng

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Kiểm tra thực địa dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng và hạ tầng kỹ thuật tại xã Bảo Thắng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra tiến độ dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng và hạ tầng kỹ thuật tại xã Bảo Thắng.

Dự án có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026. Công trình có tổng chiều dài tuyến kè hơn 2 km, nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông Hồng, bảo vệ đất đai, các công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu vực.

Giá trị thực hiện của dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng và hạ tầng kỹ thuật tại xã Bảo Thắng đạt 120/130,3 tỷ đồng, tương đương 92,3%.

Đến nay, đối với khối lượng theo hợp đồng ban đầu, giá trị thực hiện đạt 120/130,3 tỷ đồng, tương đương 92,3%. Trong đó, hạng mục tường kè đứng và các công trình phụ trợ cơ bản hoàn thành; hạng mục mái kè nghiêng, lan can đỉnh kè đang tiếp tục triển khai.

Sau khi kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Bảo Thắng và các sở, ngành liên quan, tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, cần chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống sạt lở, bảo vệ đất đai, tài sản và hệ thống hạ tầng của địa phương. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra tiến độ công trình Trụ sở hành chính huyện Bảo Thắng (nay là xã Bảo Thắng).

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã Bảo Thắng. Đồng chí yêu cầu địa phương phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp và khai thác phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh để công trình bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị xã Bảo Thắng tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư công; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Bảo Thắng rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng thời, chủ động đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ khó khăn, hạn chế và xây dựng phương án, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2027, tạo nền tảng và động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.