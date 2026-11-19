Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gặp mặt các thương hội Trung Quốc tại Vân Nam.

Ngay khi đến thành phố Côn Minh, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã tham dự cuộc làm việc giữa các nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư tại tỉnh Lào Cai với các thương hội, hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư và các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Lào Cai dành cho các nhà đầu tư. Đồng thời, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên.

Các nội dung hợp tác được quan tâm tập trung vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển như: Đầu tư xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp; năng lượng tái tạo; sản xuất, chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi gặp mặt các thương hội Trung Quốc tại Vân Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh: "Lào Cai có vị trí địa kinh tế quan trọng, là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics. Đây là những điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai bên".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương hội, hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Vân Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại Lào Cai. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Lào Cai luôn coi trọng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc, sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm nghiên cứu, triển khai sản xuất, kinh doanh lâu dài trên địa bàn.

Thông qua hoạt động kết nối, tỉnh Lào Cai mong muốn tạo thêm cầu nối giữa các nhà đầu tư Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng của Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác thực chất, hình thành các dự án có quy mô, công nghệ phù hợp, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương chụp ảnh lưu niệm với doanh nghiệp.

Tỉnh Lào Cai khẳng định cam kết mạnh mẽ trong đồng hành, hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Sau chương trình làm việc với các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tham dự tiệc chiêu đãi trọng thể do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam chủ trì, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh của Việt Nam. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Vân Nam với các địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Lào Cai.