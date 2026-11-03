Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự sinh hoạt thường kỳ Chi bộ thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên

Quang cảnh buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của Chi bộ Tân Đồng 4.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện Đảng ủy, UBND xã Trấn Yên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đại biểu dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tân Đồng 4.

Thôn Tân Đồng hiện có 208 hộ với 1.036 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 98,8%. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào cây quế, với diện tích 485 ha, mang lại nguồn thu trên 15 tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đạt 68 triệu đồng/người/năm; toàn thôn hiện chỉ còn 3 hộ nghèo.

Các đảng viên sôi nổi thảo luận, góp ý vào báo cáo tháng 10 và dự thảo nghị quyết của chi bộ.

Chi bộ thôn Tân Đồng 4 được thành lập tháng 7/2026 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Khe Lóng và Chi bộ Khe Đát, hiện có 44 đảng viên, trong đó 40 đảng viên chính thức. Các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thôn, người đứng đầu các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh phiên thảo luận của buổi sinh hoạt.

Chi bộ Tân Đồng 4 đã phân công đảng viên phụ trách từng nhiệm vụ, cụm dân cư, công tác xây dựng tổ hợp tác và vệ sinh môi trường; chi ủy tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, chi bộ chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng từ những quần chúng ưu tú trong các đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương.

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11, các đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển giao thông nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, chăm lo công tác giáo dục và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 Chi bộ Tân Đồng 4.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể Chi bộ, đội ngũ đảng viên và Nhân dân thôn Tân Đồng 4 trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thành công xã Trấn Yên trở thành xã “xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ ấn tượng trước mức thu nhập bình quân hàng năm của người dân trong thôn và những đóng góp tự nguyện của Nhân dân trên địa bàn khi tham gia làm đường giao thông nông thôn. Trong đó, vai trò của các đảng viên là rất quan trọng, đặc biệt là những người có uy tín trong cộng đồng như nghệ nhân Đặng Hồng Quân và đảng viên Lý Văn Thủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng Chi bộ thôn Tân Đồng 4 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị Chi bộ Tân Đồng 4 tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, cần lựa chọn những vấn đề cụ thể, sát thực tiễn để thảo luận kỹ lưỡng trước khi ban hành nghị quyết.

Chi bộ và các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và tiên phong, gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; tập trung khai thác thế mạnh từ cây quế, cây dâu tằm gắn với liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm. “Mỗi đảng viên cần đi đầu đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con cùng vươn lên” đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ. Đặc biêt, thôn Tân Đồng 4 chủ yếu là đồng bào Dao sinh sống, nên việc tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa là hết sức cần thiết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị Chi bộ Tân Đồng 4 và Đảng ủy xã Trấn Yên chủ động xây dựng thôn xã hội chủ nghĩa thông qua những mô hình thiết thực, hiệu quả. Trong đó, xây dựng mô hình thôn tự quản gắn với thôn văn hóa kiểu mẫu, phát huy vai trò trực tiếp tham gia, giám sát và thụ hưởng của người dân; có sự phân công cụ thể để đảng viên hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công; người có kỹ năng số hướng dẫn người cao tuổi, người yếu thế sử dụng công nghệ.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã tới tham quan mô hình trường mầm non kiểu mẫu, tiếp xúc trò chuyện với các phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và tìm hiểu thực tế hoạt động của mô hình làm đồ thủ công tại thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên (ảnh trên).