Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khéo Lẹng

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng.

Thôn Khéo Lẹng hiện có 209 hộ với 1.019 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 97%. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong thôn luôn đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh.

Quang cảnh ngày hội tại thôn Khéo Lẹng.

Nổi bật trong năm 2026, có 9 hộ dân tự nguyện hiến trên 2.000 m² đất để mở rộng sân nhà văn hóa, nâng cấp đường giao thông và xây dựng cầu. Người dân tích cực tham gia 21 buổi vệ sinh môi trường với 3.720 lượt người; vận động xã hội hóa 37,5 triệu đồng lắp đặt 30 đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt tại khu dân cư. Tỷ lệ hộ thu gom, xử lý rác thải đúng quy định đạt 95%.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, thôn còn 4 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, giảm 2 hộ cận nghèo so với năm trước. Trong xây dựng đời sống văn hóa, có 202/209 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96,65%.

Đáng chú ý, bản sắc văn hóa Tày tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng thông qua hát Then, đàn tính, trang phục truyền thống, nghệ thuật vấn khăn, nghề đan lát và các trò chơi dân gian. Đây cũng là nền tảng để thôn khai thác lợi thế phát triển du lịch cộng đồng.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong phát triển kinh tế, người dân từng bước hình thành vùng sản xuất măng mai với diện tích khoảng 150 ha, cùng các loại cây trồng như ớt, gừng, dưa chuột; 3 hợp tác xã tham gia sản xuất, chế biến, kết nối tiêu thụ sản phẩm măng mai, với sản lượng măng tươi sơ chế, chế biến khoảng 1.250 tấn/năm. Sản phẩm măng mai thái sợi đang được hoàn thiện để phát triển thành sản phẩm OCOP. Cùng với đó, 5 mô hình, điểm du lịch và cơ sở lưu trú tiêu biểu của thôn đã đón hơn 30.000 lượt khách trong năm, mở hướng phát triển sinh kế mới cho người dân.

Người dân về dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống đó, thời gian qua, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bền bỉ trong lao động sản xuất, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu chia vui tại ngày hội với người dân thôn Khéo Lẹng.

Đồng chí ghi nhận kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Lâm Thượng, nhất là thu ngân sách vượt dự toán năm, du lịch đón gần 48.000 lượt khách, vượt kế hoạch cả năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp thiết thực của Nhân dân thôn Khéo Lẹng, với những mô hình phát triển kinh tế từ cây măng mai, du lịch cộng đồng và tinh thần tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước tặng quà cho thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, trong đó có những người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, người có uy tín tận tâm vận động Nhân dân xây dựng thôn bản; những người tích cực bảo tồn, trao truyền văn hóa truyền thống và các gương thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ lợi thế địa phương. Đồng chí khẳng định, chính những việc làm bình dị, trách nhiệm ấy đã làm nên sức mạnh đoàn kết và tạo động lực để cộng đồng cùng phát triển.

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Lâm Thượng, thôn Khéo Lẹng tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước và đoàn công tác của tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với Nhân dân thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng.

Trong đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải gần dân, lắng nghe dân, cùng Nhân dân bàn bạc, lựa chọn những việc thiết thực để triển khai. Cán bộ, đảng viên, người có uy tín cần phát huy vai trò nêu gương, vận động gia đình và cộng đồng tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, cần gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững. Đồng chí mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, hát Then, đàn tính, nghề đan lát và những nét đẹp văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà sàn, ẩm thực, phong tục tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, mến khách, tạo sức hấp dẫn riêng cho du lịch cộng đồng Khéo Lẹng. Đối với cây măng mai – cây trồng chủ lực của địa phương, xã cần hỗ trợ người dân liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng chế biến và ổn định đầu ra sản phẩm. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng du lịch cộng đồng tại Lâm Thượng đạt tiêu chuẩn ASEAN vào năm 2028.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước và đoàn công tác của tỉnh thăm quan các sản phẩm đặc trưng của thôn Khéo Lẹng.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm các gia đình còn khó khăn, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp về vốn, kỹ thuật, việc làm, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, cảnh quan, phát huy tinh thần tự quản, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, xây dựng thôn bản an toàn, bình yên, không ma túy.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thôn Khéo Lẹng phát triển sản xuất, du lịch cộng đồng, gìn giữ văn hóa và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, để tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng đoàn công tác đã tặng quà, chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Khéo Lẹng.