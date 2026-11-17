Dự buổi gặp mặt và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ tuyên dương.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên giáo dục Lào Cai vận hành trong quy mô hành chính mới sau hợp nhất. Quá trình kiện toàn bộ máy đi liền với áp lực duy trì chất lượng dạy học trên địa bàn miền núi, biên giới.

Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục toàn tỉnh giảm 53,2%; gần 1.000 cán bộ quản lý cấp trường cơ bản được bố trí trở lại giảng dạy. Bước qua giai đoạn biến động tổ chức, chất lượng giáo dục mũi nhọn vẫn giữ vững. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, học sinh Lào Cai đạt 134 giải, xếp thứ 8 toàn quốc. Tỉnh cũng ghi nhận hai năm liên tiếp có học sinh lọt vào Đội tuyển Olympic Tin học châu Á và các thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nguồn lực ngân sách hướng thẳng về vùng lõi khó khăn. Bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới sớm hoàn thành, mở ra không gian sinh hoạt, học tập khang trang, trực tiếp thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm học vừa qua, ngành giáo dục Lào Cai có 154 lượt tập thể và 566 lượt cá nhân đón nhận khen thưởng từ cấp trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị chiều 17/11, 22 tập thể và 235 cá nhân xuất sắc được vinh danh, khen thưởng. Cụ thể, có 10 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 104 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 4 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 4 tập thể và 125 cá nhân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phần còn lại, hội nghị tiến hành trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 4 đơn vị và vinh danh 6 gương mặt đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tuyên dương các cá nhân tiêu biểu bám bản, bám lớp: Cô giáo Vương Thị Bích - Giáo viên Trường Mầm non Cán Cấu (Si Ma Cai) với 19 năm gắn bó vùng cao; Cô giáo Lê Thị Hằng - Giáo viên Phân hiệu Cốc Mỳ, Trường Mầm non Trịnh Tường tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cô giáo Nguyễn Thị Hiền - Giáo viên Trường THPT số 3 Bảo Thắng và Cô giáo Ngô Ánh Nguyệt - Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương. Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực của 36 giáo viên tiếng Anh được biệt phái đến các địa bàn Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Dương Quốc Huy yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là "Chất lượng là thước đo - Hạnh phúc là mục tiêu - Bản sắc là nền tảng - Nhân tài là động lực".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung bảo đảm điều kiện dạy học vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật; kiên quyết không để xảy ra chậm chi trả chế độ, tiền dạy thêm giờ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Thứ hai, đổi mới phương pháp dạy học bám sát đặc thù từng địa bàn. Khu vực đô thị chủ động tham mưu Đề án thí điểm tuyển sinh lớp 10 không qua thi tuyển; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học đường an toàn để "mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các nhà giáo tiêu biểu.

Thứ ba, giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không phải của riêng ngành giáo dục. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động đồng hành, ưu tiên nguồn lực, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để nhà trường yên tâm dạy học.

Đồng chí Dương Quốc Huy kỳ vọng: "Mỗi nhà giáo tiếp tục nỗ lực, sáng tạo đổi mới để không chỉ truyền dạy tri thức mà còn dìu dắt, chăm sóc học trò bằng tấm lòng của người mẹ hiền".