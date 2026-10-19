Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Dự lễ dâng hương có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn dâng lễ chuẩn bị các nghi thức dâng hương.

Theo truyền thống, Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông được tổ chức vào ngày Mão tháng Chín âm lịch hằng năm, sau khi người dân hoàn tất vụ thu hoạch. Đây là dịp để đồng bào Tày Khao tạm gác công việc đồng áng, thành kính dâng lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẫu Thượng Ngàn và các vị thần linh đã che chở, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động sản xuất mà còn là dịp để dịp để người dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Tày Khao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thực hiện nghi thức dâng hương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với Mẫu Thượng Ngàn và các vị thần linh.

Thủ nhang Đền Đông Cuông thực hiện nghi lễ cúng Mẫu Thượng Ngàn.

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 (tức ngày 10 và 11 tháng Chín năm Bính Ngọ), với hai phần nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc. Phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính gồm các nghi thức đón ông Mo về đền, dâng hương, mổ trâu, rước sản vật và cúng chính tiệc. Phần hội diễn ra sôi nổi với các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, mang đến cho Nhân dân và du khách cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Màn múa xòe Tày cổ tại Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026.

Lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, gắn di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Đông Cuông là ngôi đền cổ nằm bên dòng sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đền là nơi thờ chính Mẫu Thượng ngàn - Mẫu đệ nhị trong tục thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; thờ Thần Vệ Quốc và các vị anh hùng dân tộc hi sinh trong các cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Đền Đông Cuông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia vào năm 2009. Năm 2023, Lễ hội Đền Đông Cuông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.