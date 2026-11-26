Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, qua rà soát, trên địa bàn phường Sa Pa có 8 dự án tồn đọng, kéo dài với quy mô tương đối lớn, trong đó, 4 dự án cơ bản tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc; 4 dự án còn lại cần tiếp tục tập trung xử lý.

Đối với 4 dự án cơ bản giải quyết xong, có 2 dự án đầu tư công do Ban Xây dựng làm chủ đầu tư, liên quan đến trụ sở hành chính và hạ tầng xung quanh. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết thông qua đối thoại, vận động người dân, dự kiến hoàn thành dứt điểm trong tháng 12/2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiến độ các dự án tồn đọng, kéo dài tại phường Sa Pa.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây đã có kết luận kiểm tra của Thanh tra tỉnh, các sở, ngành đang triển khai thực hiện theo kết luận thanh tra.

Đối với dự án Khu nhà ở thương mại tại các lô LK17, LK18, LK19, LK24 thuộc khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, nhà đầu tư đã hoàn thành 90/97 căn nhà, 7 căn còn lại đang chờ hoàn thành tuyến kè bảo vệ đường T11 thuộc dự án đầu tư công của phường Sa Pa. Vướng mắc về mặt bằng của dự án đã được giải quyết, vấn đề đặt ra hiện nay là đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kè để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đối với 4 dự án cần tiếp tục tháo gỡ, báo cáo của UBND tỉnh tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và phương án xử lý cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Đáng chú ý, dự án đền bù, giải phóng mặt bằng Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa được triển khai từ năm 2018, có diện tích 61,4 ha, tổng mức đầu tư 910 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng 39,8/55,4 ha, liên quan đến 132/384 hộ dân và 4/5 tổ chức, đạt 71,8%; diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng là 15,6 ha.

Vướng mắc chủ yếu là một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, đề nghị áp dụng chính sách và đơn giá đất tại thời điểm năm 2018.

Đặc biệt, việc điều chỉnh bảng giá đất qua các thời kỳ khiến mức bồi thường, hỗ trợ có sự chênh lệch đáng kể.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - Bến xe khách Sa Pa, dự án được phê duyệt từ năm 2005, có tổng mức đầu tư 89,94 tỷ đồng, diện tích 30,3 ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 20,3/22,1 ha; nhà đầu tư đã thi công khối lượng khoảng 18 tỷ đồng, ứng 90 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng.

Qua thanh tra, dự án được xác định có những tồn tại liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch, xác định giá đất và giao đất. Kết luận thanh tra số 13/KL-TT ngày 12/6/2026 đã chỉ ra các sai phạm, đồng thời đề xuất hướng tháo gỡ theo hướng nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục triển khai.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với dự án Khu đô thị mới Đông Bắc - Sa Pa, được lựa chọn nhà đầu tư năm 2019, do Tập đoàn Bitexco thực hiện, có diện tích 160,4 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng.

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc bố trí đất ở, đất thương mại, dịch vụ chồng lấn với 6,2 ha đất rừng tự nhiên. Năm 2025, quy hoạch chi tiết dự án đã được điều chỉnh, không bố trí các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ trong phạm vi đất rừng tự nhiên. Qua rà soát quy định pháp luật, dự án thuộc trường hợp phải hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư. Phương án được đề xuất là làm việc với nhà đầu tư, thống nhất thực hiện thủ tục hủy thầu theo quy định.

Đối với dự án Khu du lịch Tả Phìn, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2010, có diện tích 14 ha, tổng vốn đầu tư 446 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần AGA Group làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, dự án có một số công trình xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt…

Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và phường Sa Pa đã tập trung phân tích nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai, làm rõ những vướng mắc thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời trao đổi, đề xuất giải pháp xử lý đối với từng dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Các đại biểu đều cho rằng, việc rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài tại phường Sa Pa nhằm xử lý những vướng mắc kéo dài qua nhiều năm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư, hạn chế lãng phí tài nguyên, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Sa Pa trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và khu vực.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phí Công Hoan, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành và phường Sa Pa trong triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ xử lý một số dự án còn chậm; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa nghiêm; công tác phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương có lúc chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt. Một số nội dung đã có kết luận thanh tra, có phương án tháo gỡ nhưng việc hoàn thiện thủ tục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trách nhiệm chủ động tham mưu, báo cáo, đề xuất giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương trong một số việc còn hạn chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách và hạn chế lãng phí đất đai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phải vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Quá trình xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; ưu tiên tháo gỡ những dự án đủ điều kiện, có khả năng sớm triển khai, đồng thời kiên quyết xử lý những dự án không đủ điều kiện, không để tiếp tục tồn đọng kéo dài.

Đối với từng dự án cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đối thoại với nhà đầu tư dự án Chợ Văn hóa - Bến xe khách Sa Pa để thống nhất phương án xử lý. Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây, giao phường Sa Pa chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện các thủ tục theo kết luận và chủ trương đã có, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với dự án giải phóng mặt bằng Khu trung tâm hành chính mới Sa Pa, yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa đồng thuận; hoàn thiện phương án hỗ trợ theo quy định, phấn đấu giải quyết trước ngày 05/12/2026. Trường hợp người dân không đồng thuận, phải thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa, đồng chí thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án, không thu hồi dự án, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu phương án xử lý, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2026.

Đối với dự án Khu du lịch Tả Phìn, yêu cầu Thanh tra tỉnh sớm ban hành kết luận trước ngày 15/12, làm cơ sở xây dựng phương án tháo gỡ theo cơ chế đặc thù, hoàn thành phương án xử lý trước ngày 25/12/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian thực hiện không còn nhiều, các sở, ngành và phường Sa Pa phải khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; không để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tiếp tục kéo dài những vướng mắc đã có phương án giải quyết.