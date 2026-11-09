Bí thư Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường An Xuyên

Cùng dự có đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Khóm 18 có 1.185 hộ, với 3.677 nhân khẩu. Nhân dân trên địa bàn chủ yếu là đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đồng bào các dân tộc cùng chung sống hoà thuận, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

Tại buổi lễ, Khóm 18 phát động các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình; vận động mỗi người dân trên địa bàn thực hiện những việc làm thiết thực, đưa các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi gia đình và toàn khu dân cư.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải mong muốn người dân Khóm 18 tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống văn hoá, chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Khóm 18 nói riêng và phường An Xuyên nói chung đạt được thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải mong muốn người dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong đời sống xã hội; cùng chung tay xây dựng khu phố văn hoá, phường văn minh đô thị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tặng quà động viên các hộ còn khó khăn trong cuộc sống. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho tập thể Ban Công tác Mặt trận Khóm 18 vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong một năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên (bên phải), tặng quà cán bộ và Nhân dân Khóm 18.

Ông Nguyễn Minh Bền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, trao quà hỗ trợ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.