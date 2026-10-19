Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên kêu gọi đầu tư, hợp tác theo 3 lĩnh vực

Đại biểu, nhà đầu tư trong nước, quốc tế dự hội nghị thu hút đầu tư quốc tế tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026, đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Với vị trí đặc biệt, là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc, Điện Biên không chỉ có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, mà còn có tiềm năng trở thành điểm kết nối quan trọng trong giao thương, đầu tư và hợp tác phát triển giữa ba nước.

Với mong muốn các nhà đầu tư trong nước, quốc tế quan tâm đầu tư, hợp tác góp phần xây dựng Điện Biên phát triển, trở thành điểm đến thân thiện, kết nối vùng trong nước và các nước trong khu vực, đồng chí Trần Tiến Dũng mong muốn các nhà đầu tư hợp tác đầu tư tại Điện Biên trên 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến. Từng bước hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị liên kết giữa ba địa phương, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả giao thương.

Thứ hai,phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thứ ba,phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tăng cường liên kết với Luang Prabang (Lào) và Vân Nam (Trung Quốc) để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của ba địa phương.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu, chào mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư về với Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã cam kết lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời chủ động phối hợp các đối tác để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại hội nghị.

"Chúng tôi tin rằng, thành công của hội nghị không chỉ được đo bằng những thỏa thuận ký kết, mà quan trọng hơn là những dự án được triển khai, những việc làm được tạo ra và những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp của cả ba địa phương", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Luang Prabang (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được tổ chức sáng 19/10 thu hút 950 đại biểu là nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế tham dự, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.