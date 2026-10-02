Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo tăng trưởng quý IV phải đi vào thực chất từng ngành, từng động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, 9 tháng qua, dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu tiến độ cao, nhất là vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, vừa tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song Đảng bộ tỉnh đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định; hoạt động của hệ thống chính trị từng bước nền nếp hơn; kinh tế có chuyển biến; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy được triển khai đồng bộ.

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 25 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, khơi thông mọi nguồn lực.

Kinh tế-xã hội quý III đã tạo được chuyển biến rõ hơn so với 6 tháng đầu năm. GRDP quý III đạt 8.260,55 tỷ đồng (tăng 11,67%), cao hơn mục tiêu 64,46 tỷ đồng về giá trị. Đây là kết quả quan trọng, cho thấy những biện pháp điều hành tăng trưởng theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Một số ngành đã tăng trưởng vượt kịch bản, nhất là nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng. Giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, tỉnh xếp hạng thứ 6 trên toàn quốc. Nhiều dự án trọng điểm, dự án trường liên cấp, hạ tầng, đô thị, năng lượng được tập trung tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ.

Một số sở, ngành được ghi nhận làm tốt, như: nông nghiệp, tài chính, xây dựng; cấp ủy, chính quyền nhiều xã đã chủ động vào cuộc, thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng cơ sở, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu tại hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Các kết quả đạt được cho thấy sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp đã có chuyển biến rõ hơn theo hướng bám việc hơn, bám tiến độ hơn và trách nhiệm cũng được xác định cụ thể hơn; các nhiệm vụ lớn, việc khó được đưa ra kiểm điểm thường xuyên và tập trung xử lý.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần tạo nên kết quả chung trong 9 tháng qua.

Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng chỉ rõ kết quả đạt được chưa đồng đều và vẫn còn nhiều việc phải làm quyết liệt hơn. Riêng về tăng trưởng, GRDP chung quý III đạt kịch bản, nhưng mới có 10/20 ngành kinh tế có phát sinh giá trị tăng thêm đạt hoặc vượt, còn 10 ngành thấp hơn chỉ tiêu được giao.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) hướng dẫn cán bộ, nhân dân xã Búng Lao làm thủ tục mở sổ tiết kiệm để hỗ trợ người nghèo vay vốn. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Điện Biên đến ngày 30/9 đạt 70,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tuy xếp hạng cao trên toàn quốc nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu. Trong 369 dự án được theo dõi, còn 154 dự án chưa đạt kế hoạch; trong 39 nhiệm vụ, dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc kịch bản tăng trưởng có 13 nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ; thu ngân sách còn những khoản chưa đạt mục tiêu, đặc biệt nguồn thu từ đất.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi chưa thật thông suốt; năng lực thực thi giữa các xã, phường chưa đồng đều; một số sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở còn chậm. Công tác tham mưu, phối hợp ở một số cơ quan chưa theo kịp yêu cầu; vẫn còn việc giao rồi nhưng chưa bám đến cùng, chưa lấy sản phẩm và kết quả cuối cùng làm thước đo.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng trong quý IV là rất quan trọng, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung cao độ, tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất đến từng ngành, từng động lực tăng trưởng; giữ vững phần đã đạt, khai thác tối đa phần có thể vượt và tập trung bù bằng được các phần còn thiếu so với kịch bản.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lấy kịch bản tăng trưởng làm thước đo xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành; rà soát đầy đủ 20 ngành kinh tế có phát sinh giá trị tăng thêm, không điều hành theo số bình quân và không để kết quả GRDP chung che khuất những ngành, phân ngành còn thấp.

Tiếp tục khai thác dư địa các ngành đã đạt hoặc vượt kịch bản để tạo thêm phần tăng trưởng cho toàn tỉnh. Đối với 10 ngành có tăng trưởng thấp hơn kịch bản, phải tập trung vào những ngành có quy mô lớn, khả năng tác động trực tiếp đến kết quả chung, xác định rõ phần thiếu, nguồn bù và khả năng hoàn thành trong quý IV. Việc điều hành phải gắn với sản phẩm, sản lượng, doanh thu, khối lượng thực hiện và kết quả thực tế, không chỉ dừng ở giải pháp hành chính.

Tăng cường cơ chế theo dõi, cảnh báo sớm đối với các động lực tăng trưởng; kịp thời điều chỉnh trọng tâm, nguồn lực và giải pháp khi một ngành có nguy cơ không đạt. Những khó khăn liên ngành, vượt thẩm quyền phải được xử lý ngay ở cấp có thẩm quyền, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực tiếp tục trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, cùng cơ quan chuyên môn tháo gỡ điểm nghẽn; lấy kết quả thực hiện kịch bản, chất lượng tăng trưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá trách nhiệm cuối năm.