Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo đề xuất hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà Trung Thu cho học sinh khuyết tật. (Ảnh: Thành Tâm)

Mong có thêm bữa ăn và người hỗ trợ

Chiều 22/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh.

Cùng đi có ông Nguyễn Đình Viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Sở Y tế.

Đại biểu, học sinh tham dự Chương trình vui tết Trung Thu tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. (Ảnh: Thành Tâm)

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở Y tế, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giao Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy phương án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh; đồng thời quan tâm bổ sung đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.

Theo bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Trung tâm, năm học 2026-2027, đơn vị được giao chỉ tiêu 180 học sinh, hiện có 165 em. Trong đó, 42 học sinh khuyết tật nghe - nói; 123 em khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ; 28 em là người dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, 127 học sinh đã có giấy xác nhận khuyết tật, chiếm 76,96%; 21 em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Việc bảo đảm bữa ăn cho học sinh, nhất là trẻ khuyết tật nặng, rất nặng và có hoàn cảnh khó khăn, vẫn là bài toán cần được tháo gỡ.

Bà Tuyết (ngoài cùng bên phải) đề xuất tỉnh hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khuyết tật. (Ảnh: Thành Tâm)

"Trung tâm hiện có 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, số học sinh khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ và cần hỗ trợ ở mức độ cao ngày càng lớn, trong khi đơn vị chưa được bố trí đủ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Nhiều giáo viên vừa giảng dạy, vừa chăm sóc, hỗ trợ học sinh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giao tiếp và kiểm soát hành vi. Việc thiếu nhân lực ảnh hưởng đến khả năng tổ chức can thiệp chuyên sâu cũng như bảo đảm an toàn cho các em", bà Tuyết chia sẻ.

Nỗi lo gián đoạn việc học sau lớp 5

Một khó khăn khác là Trung tâm mới tổ chức giáo dục ở cấp mầm non và tiểu học. Học sinh đủ khả năng sau khi hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được chuyển tiếp ra học hòa nhập tại các trường phổ thông.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng học sinh thực hiện nghi thức "phá cỗ Trung Thu". (Ảnh: Thành Tâm)

Tuy nhiên, theo bà Tuyết, một bộ phận trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, đa tật hoặc có nhu cầu hỗ trợ cao chưa thể thích ứng với môi trường giáo dục hòa nhập ở cấp THCS. Nếu không có mô hình phù hợp, quá trình học tập, rèn kỹ năng sống và khả năng tự lập của các em có nguy cơ bị gián đoạn.

Từ thực tế đó, Trung tâm kiến nghị được nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức giáo dục cấp THCS; đồng thời đề xuất ngành Giáo dục phối hợp ngành Y tế tổ chức từ 1-2 đợt khám sức khỏe, sàng lọc và tư vấn chuyên khoa mỗi năm cho học sinh.

Giáo viên hướng dẫn học sinh "phá cỗ Trung Thu". (Ảnh: Thành Tâm)

Có thể nói, chỉ đạo kịp thời của Bí thư Tỉnh ủy mở ra hướng tháo gỡ trước mắt đối với hai nhu cầu thiết thực nhất của Trung tâm: bữa ăn cho học sinh và đội ngũ hỗ trợ. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để trẻ khuyết tật được chăm sóc, duy trì việc học và phát triển phù hợp với khả năng của từng em.

Trước đó, trong năm học 2025–2026, Trung tâm thực hiện 409 lượt hỗ trợ trực tiếp tại các trường; tư vấn 411 bộ hồ sơ kế hoạch giáo dục cá nhân và 30 trường hợp xác nhận khuyết tật. Kết thúc năm học, 27 học sinh được chuyển tiếp ra học hòa nhập.