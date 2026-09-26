Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy và các dự án trọng điểm
Sáng 26/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy); dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và dự án Trường Chính trị Lê Duẩn.
Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tại dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy):
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202609/lanh-dao-tinh-kiem-tra-tien-do-thi-cong-khu-ben-cang-quoc-te-my-thuy-va-cac-du-an-trong-diem-9a079bd/