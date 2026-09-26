Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy và các dự án trọng điểm

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy); dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và dự án Trường Chính trị Lê Duẩn.

Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tại dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy):

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Công ty CP liên danh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) báo cáo tiến độ và những đề xuất, kiến nghị - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho cán bộ, nhân viên thi công tại công trường dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Trên công trường dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Trên công trường dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V