Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An tiếp xúc cử tri xã Trường Hà

Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp thứ 6, 7 (kỳ họp chuyên đề); thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027.

Cử tri xã Trường Hà kiến nghị: Quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đường, cầu dân sinh và các công trình bảo đảm an toàn giao thông; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, cải tạo công trình thủy lợi, thoát nước nhằm hạn chế ngập úng, bảo vệ sản xuất và đời sống; hỗ trợ công trình trữ nước, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt. Giải quyết việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc chương trình di giãn dân ra biên giới; điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế sau khi hiến đất, thu hồi đất làm công trình công cộng; giải quyết bồi thường hoa màu, hoàn trả mặt bằng sản xuất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trường học; hỗ trợ giống cây trồng và kinh phí bảo vệ rừng năm 2025, 2026.

Quan tâm sửa chữa, đầu tư hệ thống điện bảo đảm an toàn; mở rộng phủ sóng viễn thông; hỗ trợ đèn chiếu sáng, camera an ninh, công trình vệ sinh, thùng thu gom rác tại nhà văn hóa. Rà soát, đánh giá việc giao biên chế cho cơ quan MTTQ cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế và đặc thù các xã biên giới...

Lãnh đạo UBND xã và các đơn vị liên quan trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An ghi nhận 24 ý kiến, kiến nghị thuộc 7 nhóm vấn đề, sát với đời sống, sản xuất của người dân. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Trường Hà rà soát từng nội dung, xác định trách nhiệm, lộ trình giải quyết; chủ động xử lý những việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với giao thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và nước sinh hoạt, cần kiểm tra thực tế, có biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn tại các vị trí đường, cầu hư hỏng và khu vực có nguy cơ ngập lụt; đồng thời khảo sát nhu cầu đầu tư, sửa chữa, xác định nguồn lực và thứ tự ưu tiên thực hiện. Rà soát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc chương trình di giãn dân ra biên giới; phối hợp với chủ đầu tư giải quyết việc bồi thường hoa màu, hoàn trả mặt bằng bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trường học, bảo đảm thời vụ sản xuất; rà soát đối tượng, điều kiện hỗ trợ giống cây trồng, kinh phí bảo vệ rừng. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý bất cập về an toàn điện, vùng lõm sóng; xem xét đầu tư camera an ninh, đèn chiếu sáng, công trình vệ sinh và thu gom rác phù hợp nhu cầu, khả năng huy động nguồn lực của địa phương.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm các nội dung được xem xét, xử lý và thông tin kết quả đến cử tri.