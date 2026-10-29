Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An tiếp xúc cử tri 3 xã Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thông Nông.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp thứ 6, 7 (kỳ họp chuyên đề); thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027.

Cử tri các xã Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long kiến nghị: Quan tâm đầu tư đường liên xóm, đường nội đồng, cầu, cống phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản; sớm khắc phục các vị trí sạt lở, xói mòn nền, lề đường, bảo đảm an toàn trên tuyến đường tỉnh 204, đoạn qua xóm Bắc Hưng Đạo, xã Thông Nông; quan tâm đầu tư công trình nước sạch, xây dựng đập tràn giữ nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô; quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ; xử lý dứt điểm tình trạng khói, bụi, ô nhiễm tại bãi tập kết rác tại xóm Đà Sa, xã Thông Nông và nghiên cứu phương án di dời phù hợp; khắc phục tình trạng lõm sóng ở một số khu vực chưa có sóng điện thoại.

Đề nghị rà soát, bổ sung biên chế phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc; nghiên cứu cơ chế phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với viên chức trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã; xem xét phụ cấp kiêm nhiệm cho trưởng ban của HĐND xã, bố trí kinh phí hoạt động hằng năm cho các tổ chức hội, đoàn thể; quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ máy tính cho các xóm phục vụ số hóa, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị quy định cụ thể mức hỗ trợ giáo viên dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trong thời gian nghỉ hè; giải quyết vướng mắc về chế độ trực, phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các phân hiệu sau sáp nhập. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn về điều kiện tổ chức nấu ăn, cung ứng suất ăn cho học sinh ở các điểm trường xa. Kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, nhái, kém chất lượng; hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng…

Lãnh đạo UBND các xã trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An ghi nhận 23 nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, các ý kiến chính đáng, thiết thực, sát với đời sống và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã kiểm tra thực tế, rà soát từng nội dung, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; các kiến nghị vượt thẩm quyền phải tổng hợp rõ, đề xuất phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, an toàn của người dân như sạt lở đường, ô nhiễm môi trường, thiếu nước sinh hoạt, cần khẩn trương kiểm tra, có biện pháp xử lý trước mắt; bố trí cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, xác định trách nhiệm và yêu cầu khắc phục vi phạm về môi trường. Các công trình giao thông, cầu, kè, điện, nước phải được khảo sát kỹ nhu cầu, điều kiện thực tế, xác định thứ tự ưu tiên và nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được hướng dẫn cụ thể, giải quyết kịp thời đối với hồ sơ đủ điều kiện; trường hợp vướng mắc phải làm rõ nguyên nhân, hướng xử lý.

Đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục vùng lõm sóng di động; rà soát, hướng dẫn thống nhất các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức cơ sở, giáo viên và các tổ chức hội; đề xuất tháo gỡ khó khăn trong tổ chức bán trú, cung ứng suất ăn cho học sinh. Việc hỗ trợ máy tính cho các xóm cần căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng sử dụng và kinh phí duy trì, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cần xác định rõ cơ quan xử lý, thời hạn trả lời và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị cho cử tri. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, bảo đảm kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết và trả lời rõ ràng, không để kéo dài hoặc bỏ sót.