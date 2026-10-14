Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An: Quyết nghị phải đi đôi với hành động; trách nhiệm phải được xác định đến cùng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học, trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan trình, thẩm tra và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét các nội dung về chính sách phát triển nông nghiệp, du lịch, đầu tư công trung hạn, phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, chuyển mục đích sử dụng rừng và dừng chủ trương đầu tư một số dự án.

Đây là những vấn đề quan trọng, vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong bối cảnh tăng trưởng năm 2026 còn nhiều sức ép, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, một số dự án còn vướng mắc, thời gian còn lại của năm rất ngắn, tôi đề nghị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ngay khi nghị quyết có hiệu lực; xác định rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, thời hạn và kết quả cần đạt.

Đối với chính sách hỗ trợ nông nghiệp, du lịch, phải công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận; không phát sinh thủ tục ngoài quy định, không hỗ trợ trùng lặp, dàn trải.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức thực hiện phù hợp đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm hiệu quả hoạt động, chế độ chính sách và khả năng cân đối ngân sách.

Hai là, tập trung cao nhất tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND tỉnh rà soát từng dự án, từng nguồn vốn; rõ người chủ trì, cơ quan thực hiện, xác định rõ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, vốn đối ứng và năng lực thực hiện. Nhất là xác định quỹ đất sạch là cơ hội thu hút đầu tư, sản xuất, giải quyết việc làm và nguồn thu bền vững cho Cao Bằng. Đất sạch phải đi trước, nhà đầu tư theo sau.

Việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất, không để khó khăn kéo dài do chậm phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn.

Đối với nguồn vốn năm 2026, chúng ta phải xác định sát khả năng giải ngân, tập trung vào những nhiệm vụ đủ điều kiện thực hiện, sớm phát huy hiệu quả. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, kiên trì nguyên tắc tập trung, có trọng điểm, phù hợp khả năng cân đối và tiến độ triển khai.

Ba là, quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, vốn và tài sản công.

Đối với dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đối với 4 dự án trụ sở Công an xã dừng chủ trương đầu tư, phải kiểm kê, xác định rõ khối lượng đã thực hiện, nghĩa vụ tài chính, phương án xử lý vốn, đất đai và tài sản liên quan; đúng thẩm quyền, không để thất thoát, lãng phí.

Bốn là, tăng cường giám sát, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát những vấn đề trọng tâm, nhất là tiến độ đầu tư công, hiệu quả chính sách và việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thông qua tiếp xúc cử tri, phải kịp thời phát hiện những vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và tiếp cận dịch vụ công; kiến nghị đúng cơ quan có thẩm quyền, theo dõi đến khi có kết quả.

Giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại, mà phải thúc đẩy giải quyết công việc, làm rõ trách nhiệm và tạo chuyển biến thực chất; không làm phát sinh thêm những báo cáo không cần thiết.

Năm là, chủ động chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm và nhiệm vụ phát triển năm 2027.

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đánh giá khách quan, thực chất kết quả năm 2026; làm rõ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, dư địa tăng trưởng, cân đối ngân sách và những nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu năm 2027.

Chủ động chuẩn bị hồ sơ trình kỳ họp, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra; không để dồn việc vào thời điểm cuối năm.

Tiếp tục hoàn thiện điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực và trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phải tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, trong đó nỗ lực đạt 14% cho quý IV, đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển năm 2027. Các quyết định của kỳ họp hôm nay phải góp phần thực hiện yêu cầu đó bằng những kết quả cụ thể.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, chính quyền các xã, phường cần triển khai ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; không chờ đợi, không đùn đẩy, không để nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Mỗi cơ quan, địa phương phải chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn; quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân, doanh nghiệp trên cơ sở công khai, đối thoại, tôn trọng quyền lợi hợp pháp và tạo sự đồng thuận thực chất. Thường trực HĐND tỉnh và các ban tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh.

Tinh thần chung là: Quyết nghị phải đi đôi với hành động; nguồn lực phải tạo ra hiệu quả; trách nhiệm phải được xác định đến cùng. Mỗi nghị quyết phải góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng phát triển bền vững cho Cao Bằng.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương; cảm ơn các cơ quan báo chí, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quan tâm, theo dõi kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!