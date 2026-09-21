Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An: Kỷ cương, đổi mới, xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh

Tham dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh; chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hiện có 10 tổ chức đảng trực thuộc, gồm: 5 chi bộ và 5 đảng bộ với trên 600 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên; kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 111% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 và 125% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Chuyển đổi số trong công tác đảng được đẩy mạnh: 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai sổ tay đảng viên điện tử; tỷ lệ đảng viên truy cập, sử dụng đạt 100%. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu chia sẻ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy với các cơ quan liên quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ; chỉ tiêu số hóa hồ sơ đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An biểu dương những kết quả Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai các chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh. Đảng ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không để khoảng trống sau sắp xếp, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, đưa bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt.

Nhấn mạnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đề nghị Đảng ủy tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 168-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND cấp tỉnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên.

Chuyển mạnh từ kiểm tra, giám sát định kỳ sang kiểm tra, giám sát thường xuyên. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tiếp tục đề xuất những vấn đề mới, quan trọng mà thực tiễn đòi hỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra.