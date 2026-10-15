Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An: Đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế

Tham dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng BCĐ; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan thường trực, cơ quan thành viên BCĐ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đối với Cao Bằng, thực hiện Nghị quyết không chỉ nhằm hiện đại hóa hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là phải khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện tỉnh miền núi, biên giới, nguồn lực còn hạn chế, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải lựa chọn đúng trọng tâm, giải quyết những vấn đề thiết thực, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Đề nghị các đại biểu đánh giá thực chất kết quả triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, việc thực hiện Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường; hạ tầng số, nền tảng số tiếp tục được mở rộng. Tỉnh hoàn thành 168/172 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao. Tỷ lệ phủ sóng di động đạt gần 99%, triển khai 288 trạm phát sóng 5G. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 107.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 75,8% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,6%. 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ từng bước gắn với sản xuất, phát triển các sản phẩm đặc sản, dược liệu, cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 57 vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Toàn tỉnh còn 33 thôn lõm sóng, trên 8.800 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia hoặc chất lượng điện chưa bảo đảm. Tiến độ xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu còn chậm, đặc biệt hơn 56% số thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu. Tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 13%. Việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học thành giá trị kinh tế còn hạn chế. Qua rà soát, có 29 nhiệm vụ đã hoàn thành, tạo ra sản phẩm có khả năng thương mại hóa, nhưng mới có 4 nhiệm vụ có khả năng lượng hóa trực tiếp bằng giá trị kinh tế. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 7,97%, còn khoảng cách lớn so với mục tiêu 20% vào năm 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; xây dựng, làm sạch, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu đất đai; tiến độ xử lý các điểm thiếu điện, điện yếu; giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn lực. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các đề tài khoa học, công nghệ sau nghiệm thu; phát triển kinh tế số gắn với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, thương mại điện tử.

Những cách làm sáng tạo của các xã trong phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương theo hướng nâng cao giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP và đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, kết quả, kinh nghiệm từng bước hình thành chuỗi giá trị số cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và kết nối với các nền tảng phát triển du lịch. Vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong kết nối tri thức, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương; định hướng phối hợp xây dựng, phát triển Trung tâm trở thành không gian kết nối nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao công nghệ - khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ 5 điểm nghẽn cốt lõi về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí cần tập trung tháo gỡ. Khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực chất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí đề nghị thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm: tập trung hoàn thiện kho dữ liệu tỉnh, ưu tiên dữ liệu đất đai và dữ liệu thiết yếu; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ quá hạn; chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí, đẩy nhanh giải ngân; phát triển nguồn nhân lực số; nâng cao hiệu lực hoạt động của BCĐ bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các dịch vụ công trực tuyến trong công tác Đảng; bảo đảm hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và quy trình vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả. Cơ quan Thường trực BCĐ tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Ngay sau hội nghị phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phương châm “Rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang giải quyết điểm nghẽn; từ đầu tư hạ tầng phần mềm sang hoàn thiện dữ liệu, đổi mới quy trình, nâng cao năng lực thực thi; từ hoàn thành nhiệm vụ trên giấy sang kết quả thực chất. Đồng thời, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ năm 2027 bảo đảm rõ sản phẩm, nguồn lực và khả năng triển khai, tạo động lực thúc đẩy Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.