Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú.

Đối với Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 450 triệu USD, sản lượng sản xuất đạt 50.000 tấn, tạo việc làm cho 16.600 lao động. Riêng hai nhà máy Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Khánh An trên địa bàn tỉnh đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 250 triệu USD, sản lượng 28.300 tấn, giải quyết việc làm cho khoảng 11.200 lao động.

Những kết quả này góp phần khẳng định vị thế của Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú trong ngành chế biến, xuất khẩu thuỷ sản, đồng thời thúc đẩy nâng cao giá trị ngành tôm và tăng cường liên kết với người nuôi tôm.

Ông Lê Văn Điệp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, Tổng Giám đốc Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Khánh An, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đối với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.612 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt hơn 1,27 triệu tấn; trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 510.000 tấn, kim ngạch khoảng 272 triệu USD, tăng lần lượt 51% và 41% so với cùng kỳ năm 2025. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, PVCFC còn tích cực đóng góp ngân sách và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ước nộp ngân sách nhà nước 887 tỷ đồng. Lũy kế từ khi thành lập đến hết tháng 9/2026, doanh nghiệp đã đóng góp vào ngân sách tỉnh hơn 4.171 tỷ đồng. Tổng kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập đến nay vượt 150 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, ghi nhận những đóng góp của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trong phát triển kinh tế và thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế địa phương, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chủ động thích ứng với biến động thị trường; đồng thời quan tâm cải thiện đời sống người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Riêng Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú cần tiếp tục tăng cường liên kết với người nuôi tôm, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng đến phát triển ngành tôm bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, trao đổi về định hướng tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao giá trị ngành thuỷ sản với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú.

Song song đó, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển hiệu quả.

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í thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, tặng quà đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhân dịp đoàn công tác đến thăm doanh nghiệp.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên 2 doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; chúc các đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh./.