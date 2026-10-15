Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang Hội nghị lần thứ 6, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và 9 tháng năm 2026, đề ra nhiệm vụ quý IV.

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả công việc, trách nhiệm giải trình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua rà soát, tỉnh có 35 chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì khẩn trương hoàn thiện những đề án còn lại, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao phối hợp rà soát các vị trí còn thiếu hoặc bố trí chưa phù hợp, tham mưu phương án kiện toàn, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường giám sát các nhiệm vụ, đề án, dự án chậm tiến độ và lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ làm đúng, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành báo cáo tại hội nghị.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu UBND tỉnh tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; khắc phục khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng các khu vực kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, trật tự đô thị và tài nguyên khoáng sản; các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai các động lực phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo hành lang phát triển và thu hút doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị của đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, trong 9 tháng năm 2026, tình hình chung của tỉnh tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Trong tổng số 36 chỉ tiêu chủ yếu của năm, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 8 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch trở lên.

Tăng trưởng kinh tế quý III đạt 10,28%; tính chung 9 tháng đạt 9,23%. Sản lượng lúa đạt gần 7,4 triệu tấn. Tỉnh ước đón 23,48 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó có 1,94 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu ngân sách đạt 9.882 tỷ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương đối với 4 nội dung thuộc thẩm quyền, gồm sửa đổi, bổ sung bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026; chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh An Giang; cơ chế hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.