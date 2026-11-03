Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển đảo

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang

Lê Quang Tùng

chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang cho biết lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành 12/12 nhóm chỉ tiêu lớn, trong đó có 14/45 chỉ tiêu vượt mức.

Năm 2026, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tuyển sinh quân sự đạt 13,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức 25 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, 4 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan cấp trung đoàn và 4 cuộc diễn tập vòng tổng hợp, chiến thuật cấp phân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đội K92, K93 tìm kiếm, quy tập được 162 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn XXVI; hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trước tiến độ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang

Lê Quang Tùng p

hát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ. Từng tập thể, cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cũng yêu cầu chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tự đánh giá đạt 93/100 điểm, đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

PHƯƠNG VŨ