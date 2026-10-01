Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng: Đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm, hiệu quả công việc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị.

Chiều 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quý III/2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang có các đồng chí đại diện cho các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm, đánh giá, tự chấm điểm, xếp loại cá nhân quý III/2026 theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu gắn với trách nhiệm cá nhân, được lượng hóa bằng sản phẩm, công việc cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 của Đảng bộ tỉnh cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý III ước đạt 10,28%, lũy kế 9 tháng ước đạt 9,23%; thu ngân sách đạt 78% dự toán; tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch.

Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC được tập trung chỉ đạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng số và dịch vụ công; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, triển khai kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu tốc độ tăng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Campuchia giáp biên.