Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Điều hành thông minh đặc khu Phú Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi kiểm tra Trung tâm Điều hành thông minh đặc khu Phú Quốc.

Chuyến kiểm tra nằm trong chương trình công tác của đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trong ngày 21/9, nhằm nắm tình hình triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc.

Theo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trong quý III/2026, đặc khu đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 7.868/11.826 hồ sơ thủ tục hành chính. Lũy kế 9 tháng, giải quyết 21.512/25.960 hồ sơ, đạt tỷ lệ 83,11%.