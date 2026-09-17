Bí thư tỉnh, thành ủy phải báo cáo Nhân dân về kết quả các cam kết nêu gương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch 09 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Bí thư đặt ra là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hoá của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể hoá và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương (bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân), trước hết đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp; lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu bí thư tỉnh ủy, thành ủy và xã, phường, đặc khu thực hiện đối thoại công khai và báo cáo trước Nhân dân về kết quả thực hiện các cam kết nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ và tiến độ giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn (thực hiện định kỳ 6 tháng/lần).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (hoàn thành trong quý IV/2027, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).

Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai trái, xấu độc hoặc có hành vi, phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức trên mạng xã hội (báo cáo ngay khi phát sinh vụ việc, tổng hợp hằng năm).

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị phải tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).

Đưa cam kết nêu gương vào khung đánh giá, xếp loại đảng viên

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí học tập, thực hành theo Bác, cam kết nêu gương vào khung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 07 thành tiêu chuẩn quan trọng trong công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương cần xây dựng khung cam kết nêu gương để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị (hoàn thành trong quý IV/2026).

Nhiệm vụ quan trọng khác của Ban Tổ chức Trung ương là hướng dẫn cụ thể hoá 3 nhóm tiêu chí nêu gương; đưa nội dung học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ (hoàn thành trong quý IV/2026).

Ban Bí thư lưu ý thực hiện đối soát định kỳ giữa cam kết tu dưỡng và hiệu quả thực tế (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).

Với Đảng ủy Quốc hội, Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo rà soát, thể chế hoá các quy định của Đảng thành văn bản quy phạm pháp luật về chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hoá công vụ, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung (báo cáo Ban Bí thư trong quý II/2027).

Đảng ủy Quốc hội cần đổi mới phương thức giám sát; đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực giám sát việc thực hiện pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình và phục vụ Nhân dân (báo cáo kết quả giám sát hằng năm).

Với Đảng ủy Chính phủ, Ban Bí thư lưu ý rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung (hoàn thành trong quý II/2027).

Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về văn hoá lãnh đạo, văn hoá công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ, văn hoá ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; đưa các nội dung này vào hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước (hoàn thành trong quý III/2027).

Đảng ủy Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành vận hành hiệu quả cơ chế đánh giá, chấm điểm trực tuyến mức độ hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm hành chính công, dịch vụ công trực tuyến (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).

“Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý, kịp thời thay thế cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm)”, kế hoạch nêu rõ.

Đi kèm với đó, Đảng ủy Chính phủ cần rà soát, cụ thể hoá và đưa các tiêu chí về đạo đức công vụ, văn hoá công vụ, văn hoá lãnh đạo vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính Nhà nước (hoàn thành trong quý III/2027).

Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cho công nhân, người lao động học tập, thực hành theo Bác, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân; gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất và kỷ luật lao động.

Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương có nhiệm vụ cụ thể hoá phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và chuẩn mực người chiến sĩ Công an Nhân dân trong giai đoạn mới trên cơ sở Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng, chuẩn mực văn hoá công vụ.

Bên cạnh đó, xây dựng, nhân rộng các đơn vị điểm, đơn vị kiểu mẫu về thực hành đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và văn hoá ứng xử trong lực lượng vũ trang (hoàn thành khung chuẩn mực trong quý II/2027, báo cáo kết quả nhân rộng hằng năm).

Đảng uỷ Công an Trung ương cần gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 07 với thực hiện Nghị quyết 18; hướng đến xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho đất nước và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

Xử lý các vụ tham nhũng, lãng phí liên quan thái độ thờ ơ, vô cảm

Ban Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh” (tổng kết, trao giải vào quý IV/2030).

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cần chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh (thực hiện thường xuyên).

Với Ban Nội chính Trung ương, Ban Bí thư chỉ đạo chủ trì tham mưu gắn việc học tập, thực hành theo Bác với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng, thực hành văn hoá liêm chính, theo dõi, giám sát xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến thái độ thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân (báo cáo định kỳ 6 tháng/lần).

Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện hình thức việc học tập, thực hành theo Bác, không gắn với giải quyết khó khăn, bức xúc của thực tiễn hoặc không có sản phẩm cụ thể.

Kết quả kiểm tra, giám sát phải được công khai để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các biểu hiện hình thức.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí và phương pháp đo lường mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp (trình Thủ tướng ban hành trong quý II/2027).