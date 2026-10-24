Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn: Gắn sự trưởng thành của mỗi sinh viên với sự phát triển của TPHCM và đất nước

Ngày 24/10, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội SVVN TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị là dịp đánh giá sơ kết đối với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội SVVN thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 trong giai đoạn 2023-2026, qua đó tiếp tục định hướng bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Đây cũng là dịp khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội SVVN đối với sinh viên trong học tập và rèn luyện; đoàn kết, tập hợp, cổ vũ và phát huy sinh viên ra sức học tập, sáng tạo, đóng góp tài năng, trí tuệ tham gia xây dựng và phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Dự hội nghị, về phía Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN.

Lãnh đạo TPHCM có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và TPHCM cùng các bạn sinh viên dự hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN - cho rằng công tác Hội và phong trào sinh viên TPHCM cần gắn với vai trò, vị trí là trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như đóng góp vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn sự trưởng thành của mỗi sinh viên với sự phát triển của thành phố và tương lai của đất nước.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội SVVN TPHCM.

Anh Triết nhìn nhận, nửa đầu nhiệm kỳ, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố đã có sự chuyển dịch rõ hơn về tổ chức hoạt động, đem lại môi trường, cơ hội và sản phẩm cụ thể để sinh viên rèn luyện, phát triển và cống hiến. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục đạt những kết quả đáng ghi nhận; các mô hình hỗ trợ sinh viên trong rèn luyện, kết nối sinh viên sau tuyên dương với doanh nghiệp đã góp phần gắn phong trào với cơ hội học tập, việc làm và phát triển cho các bạn sinh viên.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cũng đánh giá cao hoạt động tạo môi trường học thuật, tổ chức các diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế, kết nối chuyên gia, phát triển các hoạt động tiếp cận công nghệ mới trong hoạt động tình nguyện, công trình số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ, phục hồi di ảnh và các đội hình Mùa hè số. Qua đó cho thấy khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn của người trẻ với trách nhiệm cộng đồng…

Trong nửa sau của nhiệm kỳ 2023-2028, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội SVVN thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, góp phần xây dựng lớp sinh viên thành phố có bản lĩnh, khát vọng, năng lực và trách nhiệm.

Hội cần tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên phấn đấu theo từng tiêu chí, phát huy sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, cựu sinh viên và các gương đã được tuyên dương. Mỗi cơ sở Hội phải giúp sinh viên xác định mục tiêu, tiếp cận môi trường rèn luyện phù hợp ngay từ năm nhất; đồng thời quan tâm phát huy sinh viên sau tuyên dương thông qua học bổng, nhóm nghiên cứu, chương trình thực tập, việc làm và dự án cộng đồng.

Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đề nghị Hội Sinh viên thành phố có giải pháp, chủ động tuyên truyền để các bạn học sinh sinh viên sớm tiếp cận và hiểu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, từ đó xác định mục tiêu và tự tin tham gia phong trào.

Các bạn sinh viên trình bày tham luận tại hội nghị.

Sinh viên TPHCM tạo dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết 57

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết cũng gửi gắm Hội phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị bằng những mô hình có giá trị đối với phong trào sinh viên cả nước. Trong tình hình mới, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội mong muốn và đặt kỳ vọng Hội Sinh viên thành phố tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt ấy, nhất là trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Trong nửa cuối nhiệm kỳ, chúng tôi đề nghị Hội Sinh viên thành phố cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những nhiệm vụ, sản phẩm thiết thực; tập trung nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng sinh viên tài năng công nghệ và kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Hội nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thí điểm ít nhất một mô hình mới có khả năng tạo dấu ấn trong phát huy sinh viên thực hiện Nghị quyết 57, để Trung ương Hội tổng kết, đánh giá và xem xét nhân rộng trong cả nước”, anh Triết gợi mở.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cũng giao Hội Sinh viên thành phố quan tâm chăm lo thiết thực, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm các nhóm sinh viên đều được tiếp cận sự đồng hành của tổ chức Hội. Theo anh Triết, Hội cần đồng hành với những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cả những cá nhân có năng lực xuất sắc trên các lĩnh vực. “Chúng ta phải đồng hành, phát huy năng lực nội tại của các bạn để các bạn có điều kiện trưởng thành hơn và đạt được những mục tiêu cao hơn”, anh chia sẻ.

Theo Hội SVVN TPHCM, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng phong trào sinh viên đạt nhiều kết quả. TPHCM có 1.756 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành, 462 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 43 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 43 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp thành, 701 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Sinh viên thành phố cũng tham gia thực hiện trên 3.300 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên. Bạn trẻ cũng hăng hái tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh, tạo dấu ấn đậm nét trong cộng đồng. Đi cùng đó, trong giai đoạn, Hội SVVN TPHCM cũng vận động 79 tỷ đồng để trao học bổng, giải thưởng và chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo T.Ư Hội SVVN và Thành Đoàn TPHCM thực hiện nghi thức ra mắt cổng kết nối sinh viên toàn quốc của T.Ư Hội.

Biểu dương, khen thưởng các bạn sinh viên đã đóng góp sáng kiến, hiến kế phát triển địa phương.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM ghi nhận và biểu dương 65 sinh viên tiêu biểu có sáng kiến, hiến kế phát triển địa phương, tiên phong thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Sinh viên TPHCM nỗ lực phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong điều kiện phát triển mới của thành phố, đất nước. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khuôn khổ Hội nghị, sáng cùng ngày (24/10), Hội SVVN TPHCM và các bạn sinh viên thành phố đã dâng hương, dâng hoa tại Chiến khu Thuận An Hòa (phường Thuận Giao). Tiếp đó, sinh viên thành phố mang tên Bác đã tham gia các diễn đàn thảo luận về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; phát huy vai trò sinh viên TPHCM trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam...