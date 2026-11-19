Ngày ngày 19/11, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Bộ.

Anh Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Ảnh: Trịnh Lý

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục. Anh Triết trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua.

Anh Triết mong muốn, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để T.Ư Đoàn phối hợp, triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh. Ảnh: Trịnh Lý

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn dành tình cảm, sự quan tâm và đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Thanh nhấn mạnh, sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của T.Ư Đoàn đối với ngành Giáo dục trong thời gian qua, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, góp phần khích lệ đội ngũ cán bộ, nhà giáo tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bà Thanh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực và hiệu quả hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam.