Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tiếp xúc cử tri các xã, phường, đặc khu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã, phường, đặc khu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, ngày 28/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các ĐBQH thành phố đã báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 38 luật và 18 nghị quyết. Nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện nhằm tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề thực tiễn và thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời Quốc hội đã cho ý kiến đối với 5 dự án luật để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, ĐBQH thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, từ đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Cùng với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và các vấn đề thuộc thẩm quyền, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với hai lĩnh vực là tài chính và khoa học, công nghệ nhằm làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị

Về phía Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề từ đời sống vào quá trình hoạch định chính sách, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã, phường, đặc khu, trong đó có cử tri phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 3, đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội cũng như trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố khi nhiều kiến nghị trước đó đã được quan tâm giải quyết. Cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rà soát và điều chỉnh quy định phân cấp, phân quyền bảo đảm đồng bộ giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực cho cấp xã, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri phường Móng Cái 1 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục thuế, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để tạo thuận lợi cho người dân; hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh; nghiên cứu chính sách hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời có giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Cử tri phường Móng Cái 3 nêu kiến nghị tại hội nghị

Ở nhóm vấn đề quản lý thị trường và hạ tầng, cử tri kiến nghị sớm hoàn thiện quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không bảo đảm chất lượng, đi đôi với siết chặt quản lý thương mại điện tử, quảng cáo và mua bán hàng hóa trên không gian mạng. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xử lý bất cập trong quy hoạch và di dời công trình điện lực khi triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, đặc biệt là sớm có phương án xử lý dứt điểm dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân đã bị đình hoãn kéo dài nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công trực tiếp tiếp thu, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ngay tại hội nghị, đại diện UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri đối với cả các vấn đề lớn của đất nước lẫn thực tiễn địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Quảng Ninh có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cả nước, giàu tiềm năng, lợi thế và luôn thể hiện tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, đi đầu trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng khẳng định Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Mục tiêu tăng trưởng trên 14% phản ánh đúng quyết tâm, khát vọng tự vượt lên chính mình của Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết năm 2026, địa phương đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với lộ trình tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu trao đổi với cử tri tại hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy, kết quả đáng tự hào này là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu và cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn phát triển kế tiếp.

Hướng tới năm 2027, thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 14%. Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường thẳng thắn nhìn nhận đây là chỉ tiêu rất cao và tạo áp lực lớn trong quá trình thực hiện, song phản ánh đúng quyết tâm và khát vọng tự vượt lên chính mình của Quảng Ninh. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực thực chất của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận, chung sức của cử tri và nhân dân toàn thành phố.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh Vũ Ngọc Lâm, ĐBQH thành phố phát biểu tại hội nghị

Song hành với mục tiêu tăng trưởng, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được chú trọng, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đây là cơ sở trực tiếp để xây dựng Quảng Ninh “kỷ luật, đồng tâm, hào sảng, trí tuệ, nhân văn, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển”.

Đông đảo cử tri tới dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, phân loại cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải được chủ động xem xét, giải quyết kịp thời và tuyệt đối không để kéo dài, còn các vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ để kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Cùng với đó, cấp ủy và chính quyền các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động rà soát và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.