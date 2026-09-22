Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TP HCM cần thêm nhiều concert để kéo khách, tăng chi tiêu

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), xem xét nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh áp lực trong những tháng cuối năm là rất lớn, khi thành phố cùng lúc phải hướng tới 3 mục tiêu: tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo báo cáo, 9 tháng của năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP HCM ước đạt 683.867 tỷ đồng, tăng 47,63% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Thu ngân sách nhà nước đạt 670.599 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,4% mục tiêu trên 1 triệu tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đến hết tháng 9 đạt 103.319 tỷ đồng, khoảng 70% kế hoạch.

Bí thư Thành ủy cho rằng những kết quả này là nền tảng quan trọng nhưng chưa đủ để thành phố chủ quan. Với 3 tháng cuối năm, tinh thần được đặt ra là không chỉ nhìn vào việc “có đạt hay không” mà phải tập trung tìm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Từ concert đến bài toán tăng trưởng

Theo ông Trần Lưu Quang, TP HCM đang từng bước hình thành những phương thức vận hành hiệu quả hơn, từ cơ chế điều phối công việc, tổ chức bộ máy đến xử lý các vấn đề về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và giao thông.

Ông dẫn chứng lượng người sử dụng xe buýt tăng 49% so với trước, cho rằng đây là tín hiệu đáng chú ý trong bài toán giảm phương tiện cá nhân, ùn tắc và ô nhiễm tại một đô thị lớn.

Cùng với giao thông, Bí thư Thành ủy đặt du lịch, thương mại và kinh tế tiêu dùng vào nhóm giải pháp quan trọng cho quý IV. Theo ông, đây là thời điểm cần thúc đẩy mạnh hoạt động du lịch và mua sắm cuối năm, bởi các lĩnh vực này có khả năng tạo dòng chi tiêu trực tiếp cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, ông Trần Lưu Quang đề cập vai trò của các chương trình văn hóa, giải trí quy mô lớn trong việc thu hút người dân và du khách đến TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy nhắc đến sức hút của các chương trình như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Tổ quốc trong tim”. Theo ông, từ những chương trình này, thành phố có thể mở rộng cách làm, không chỉ hướng tới các show dành cho giới trẻ mà còn tổ chức những chương trình gắn với văn hóa, truyền thống.

“Bây giờ không chỉ làm những show dành cho giới trẻ, mình có thể làm những show về truyền thống. Tôi tin có người bỏ tiền như vậy”, ông Trần Lưu Quang nói.

Ông cho rằng cần nhìn các sự kiện văn hóa, giải trí trong mối liên hệ với du lịch và tiêu dùng. Khi một chương trình lớn thu hút người dân, du khách đến thành phố, các hoạt động lưu trú, ăn uống, mua sắm và dịch vụ cũng có thể tăng theo.

“Bây giờ Nhà nước với người dân cùng làm, để khi người ta tới xem chương trình, lưu trú khách sạn, mua sắm... từ đó ra tiền. Những cái này đóng góp trực tiếp vào GDP rất lớn, đóng góp cho việc đạt được mức tăng trưởng mục tiêu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cách tiếp cận này được đặt trong bối cảnh TP HCM đang được trao thêm nhiều thẩm quyền, cơ chế để chủ động giải quyết các vấn đề phát triển. Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP HCM ngày 21/9, ông Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu quyền hạn phải đi cùng trách nhiệm, các nghị quyết phải tạo ra kết quả cụ thể thay vì chỉ dừng ở việc ban hành chính sách.

“Không có đường lùi” với mục tiêu cuối năm

Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình vận hành các cơ chế mới để kịp thời phát hiện, xử lý sai sót, đồng thời tập trung giải quyết những tồn tại kéo dài.

Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng thực chất hơn, giảm hô khẩu hiệu và tập trung vào những việc cụ thể để củng cố niềm tin của người dân.

“Điểm cộng lớn nhất là niềm tin của nhân dân”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu việc tuyên truyền phải bớt màu mè, bớt hô khẩu hiệu, làm việc gì phải tạo ra kết quả cụ thể.

Về công tác cán bộ, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đánh giá bằng KPI, gắn trách nhiệm với kết quả công việc và mạnh dạn điều chỉnh nhân sự khi cần thiết. Tinh thần được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là nếu bố trí chưa phù hợp thì phải tiếp tục điều chỉnh, không để việc sắp xếp bộ máy trở thành điểm nghẽn.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP HCM sẽ tập trung xử lý các dự án còn vướng mắc, tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và quản lý tài sản công.

Về dài hạn, ông Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố chuẩn bị nguồn nhân lực theo 3 nhóm, gồm đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia cho các sở, ngành và lực lượng có kỹ năng thực hành cho cấp xã, phường.

Thành phố cũng phải rà soát, quản lý chặt gần 20.000 địa chỉ nhà, đất công; đẩy nhanh cổ phần hóa những doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn điện, trong đó có năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, để sẵn sàng đón các dự án công nghệ cao, bán dẫn quy mô lớn.

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào giai đoạn cuối năm với yêu cầu tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Theo chương trình hội nghị, một trong những trọng tâm được đặt ra là tăng trưởng kinh tế 2 con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Từ những việc trước mắt như thúc đẩy du lịch, thương mại, tổ chức sự kiện lớn đến các nhiệm vụ dài hạn về nhân lực, năng lượng, tài sản công và chất lượng bộ máy, thông điệp xuyên suốt được đặt ra là các cơ chế, quyền hạn mới phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tế.