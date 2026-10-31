Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Đưa Hà Nội trở thành địa chỉ uy tín về khám, chữa bệnh chất lượng cao

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm còn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Kể từ ngày 15-11-2001, khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6863/QĐ-UB chính thức thành lập Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Hoàn Kiếm, bệnh viện đã bắt đầu hành trình mới.

Trải qua hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Tim Hà Nội đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành Bệnh viện chuyên khoa hạng I, là bệnh viện tuyến cuối của cả nước về tim mạch, phát triển hoàn chỉnh và đồng bộ mô hình 5 mũi nhọn chuyên sâu: Tim mạch nội khoa, tim mạch nhi khoa, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch và tim mạch chuyển hóa.

Bệnh viện đã khẳng định vị thế là địa chỉ uy tín trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp. Bệnh viện làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại, từ phẫu thuật tim mạch, can thiệp tim mạch cho đến điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp, góp phần giúp hàng triệu người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Thái

Đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ của bệnh viện không ngừng học tập, nghiên cứu và cập nhật các tiến bộ y học tiên tiến trên thế giới nhằm mang đến hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Bệnh viện Tim Hà Nội mang trong mình một hoài bão lớn lao, phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế và đưa sơ sở 2 với quy mô 300 giường bệnh tại đường Võ Chí Công đi vào hoạt động trọn vẹn, trở thành trung tâm đào tạo Viện - Trường mang tầm cỡ khu vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đổi mới, phát triển toàn diện của ngành Y tế Thủ đô trong những năm qua. Từ việc củng cố, phát triển hệ thống khám, chữa bệnh đến nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, làm chủ các thành tựu y học hiện đại của đội ngũ thầy thuốc Thủ đô.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ y tế Thủ đô đã không quản hiểm nguy, ngày đêm tận tụy nơi tuyến đầu, kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, đồng hành cùng thành phố từng bước vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những nỗ lực và thành tựu chung của ngành Y tế Thủ đô, Bệnh viện Tim Hà Nội là một điểm sáng nổi bật, với những đóng góp đáng ghi nhận trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Thái

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Tim Hà Nội; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự tận tâm với người bệnh và khát vọng đổi mới của các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

“Việc bệnh viện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là niềm vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp suốt chặng đường 25 năm. Đây cũng là động lực để bệnh viện tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và kỳ vọng của thành phố”, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng đời sống nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Thái

Từ đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, không thể thiếu một hệ thống y tế tiên tiến, có năng lực chuyên môn cao, quản trị hiệu quả và giàu tính nhân văn; hướng tới một nền y tế không chỉ chữa bệnh giỏi hơn, mà còn chủ động phòng bệnh tốt hơn; không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; không chỉ phát triển những trung tâm chuyên sâu mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn hệ thống của Thủ đô, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, ngành Y tế Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện, mở rộng quy mô các bệnh viện công; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; phát triển mạnh các chuyên ngành mũi nhọn, làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức, có khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế.

Toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu đưa Hà Nội trở thành một địa chỉ uy tín về khám, chữa bệnh chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào định hướng phát triển du lịch y tế của Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Tim Hà Nội nói riêng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hiệu quả và nhân văn, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhì sẽ càng có ý nghĩa hơn khi được tiếp nối bằng những thành tựu mới, những trái tim được cứu sống, những gia đình được đón người thân trở về và niềm tin ngày càng bền chặt của nhân dân đối với ngành Y tế Thủ đô.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, cùng sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành Y tế và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu mới, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.