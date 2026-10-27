Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án ở Thủ Thiêm

Chiều 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra, khảo sát nhóm các dự án hệ thống giao thông vận tải khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm các dự án đường, nút giao thông và công trình công cộng.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại công trường Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: Việt Dũng

Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác làm việc với chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến độ triển khai và các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn.

Ông Quang ghi nhận, biểu dương các sở, ban, ngành thành phố và chủ đầu tư phối hợp triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, trong đó có Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh đây là các dự án lớn và đặc biệt quan trọng đối với TPHCM. Trên cơ sở các cơ chế, chính sách mới của Luật Phát triển đô thị, ông Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, quy trình và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM, được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT. Dự án có mức đầu tư trên 29.600 tỷ đồng, thi công từ năm 2026-2028. Trung tâm Hành chính sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500-2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.