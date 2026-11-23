Tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện việc bấm nút chuyển khoản đồng loạt chăm lo cho 370.000 đoàn viên, công nhân lao động (mỗi người 1 triệu đồng).

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo cũng trao tặng những phần quà thiết thực đến người lao động khó khăn dự chương trình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo bấm nút chuyển khoản đồng loạt cho 370.000 đoàn viên, công nhân lao động (mỗi người 1 triệu đồng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang cho biết, chương trình chăm lo tết sớm, tặng quà cho 370.000 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn là hoạt động trọng tâm, nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi của tổ chức công đoàn TPHCM, nhằm hiện thực hóa phương châm “Đúng đối tượng - đúng nhu cầu - thiết thực - hiệu quả - không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có tết”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút chuyển khoản đồng loạt cho 370.000 đoàn viên, công nhân lao động (mỗi người 1 triệu đồng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp Tết năm 2027, LĐLĐ TPHCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động.

Theo đó, tất cả các hoạt động sẽ hướng về cơ sở, ưu tiên nơi có đông công nhân đang làm việc. Tổ chức công đoàn đặt kế hoạch phấn đấu đảm bảo 100% người lao động khó khăn được chăm lo ít nhất 1 hoạt động nhân dịp tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao tặng vé máy bay - tàu - xe đưa công nhân lao động về quê đón tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, các cấp công đoàn TPHCM sẽ tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Công đoàn cơ sở chủ động nắm tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động; trên cơ sở đó tăng cường đối thoại, thương lượng và đề nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng tết, mức thưởng và thời gian chi trả.

Công đoàn cơ sở cũng vận động và đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12-2026 cho người lao động.

“Việc này giúp người lao động có thêm nguồn tài chính để chủ động mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị đón tết cùng gia đình”, ông Phùng Thái Quang cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà tết cho công nhân lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song với chăm lo vật chất, các cấp công đoàn TPHCM tập trung chăm lo tinh thần và sức khỏe người lao động qua các hoạt động thiết thực.

Ông Phùng Thái Quang cũng đề nghị các cấp công đoàn bám sát cơ sở, rà soát kỹ từng trường hợp, ưu tiên đoàn viên, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp tục chăm lo trong dịp tết này.

Công nhân, người lao động vui mừng khi nhận quà tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công nhân, người lao động vui mừng khi nhận quà tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, nguồn kinh phí từ LĐLĐ TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... được chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người. Công đoàn TPHCM còn tổ chức các chương trình trọng tâm như: “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến diễn ra tại 9 điểm, ưu tiên tại cơ sở đông công nhân, khu nhà trọ, khu lưu trú; “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” quy mô chăm lo khoảng 1.000 người; thăm, tặng quà, động viên người lao động sẽ được triển khai phù hợp từng nhóm đối tượng. Ngoài ra, chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027”; Bữa cơm tất niên công đoàn… cũng được triển khai đến từng công đoàn cơ sở.