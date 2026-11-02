Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Hoàng Hồng Bàn. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 2-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Hoàng Hồng Bàn (đảng viên Chi bộ khu phố 12, Đảng bộ phường Tân Bình, TPHCM).

Tại nhà riêng Đại tá Hoàng Hồng Bàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình và con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng vì dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Hoàng Hồng Bàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Đại tá Hoàng Hồng Bàn và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Tân Bình, TPHCM. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Hoàng Hồng Bàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại tá Hoàng Hồng Bàn (sinh năm 1927, quê TP Hải Phòng), nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm, trưởng thành trong môi trường quân đội. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ tình báo đến giữ nhiều cương vị quan trọng như: Phụ trách Trưởng Ban biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, Trường Sĩ quan T500, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc Phòng; Phó Đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc Phòng… Đại tá Hoàng Hồng Bàn đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất…