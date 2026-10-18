Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: TPHCM nỗ lực tăng trưởng, đóng góp cho kinh tế quốc gia
Sáng 18-10, phát biểu tại phiên thảo luận Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định nguyên tắc xuyên suốt của TPHCM là ưu tiên phát triển bền vững, nỗ lực tăng trưởng để đóng góp trực tiếp cho sự ổn định chung của nền kinh tế quốc gia.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-tphcm-no-luc-tang-truong-dong-gop-cho-kinh-te-quoc-gia-post877186.html