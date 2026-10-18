Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: TPHCM nỗ lực tăng trưởng, đóng góp cho kinh tế quốc gia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, liên quan đến vấn đề sách giáo khoa ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư thông tin.