Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: TPHCM nỗ lực tăng trưởng, đóng góp cho kinh tế quốc gia

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp Tổ ĐBQH TPHCM, sáng 18-10-2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dẫn lại cảnh báo từ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh nguy cơ nền kinh tế chung sẽ gặp nhiều khó khăn nếu 4 địa phương đóng vai trò động lực phát triển mạnh nhất cả nước không hoàn thành chỉ số tăng trưởng đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phân tích, TPHCM đóng góp đến 23,4% GDP của cả nước. Nếu TPHCM hụt 1% thì 33 tỉnh, thành gộp lại, mỗi đơn vị phải gánh thêm 0,25% thì mới bù được khoản hụt của TPHCM. Hay ngược lại, nếu Thành phố đóng góp tăng thêm được 1% thì rất đáng mừng, vì 1% của thành phố tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng, gần 1,2 tỷ USD.

Vì vậy, việc TPHCM nỗ lực tăng trưởng không đơn thuần là nhiệm vụ riêng của địa phương, mà là thực hiện nghĩa vụ và đóng góp trực tiếp cho sự ổn định chung của nền kinh tế quốc gia.

Đề cập đến nguyên tắc "phát triển bền vững, không tăng trưởng bằng mọi giá", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu ví dụ cụ thể về công tác thu ngân sách qua đấu giá đất. Mặc dù Thành phố có kế hoạch thu từ đấu giá đất lên tới hơn 90.000 tỷ đồng, nhưng trong tình thế đất chưa được giá thì sẽ không bán ngay để thu nguồn tiền này, mà để dành cho các năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, trên cơ sở chắt chiu từng nguồn lực và thành tố đóng góp cho tăng trưởng, TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Nếu TPHCM đóng góp tăng thêm được 1% là tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng, gần 1,2 tỷ USD. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ, thay vì phương thức truyền thống là chỉ "bày hàng hóa ra bán", Thành phố chuyển sang chủ động chuẩn bị "nguồn tiền" cho người dân mua sắm. Giải pháp được thực hiện thông qua đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số, ứng dụng ví MoMo và liên kết với ngân hàng cung cấp các gói tín dụng mua trước trả sau để người dân có điều kiện mua hàng giảm giá cuối năm. Thành phố cũng vận động các doanh nghiệp thực hiện chi thưởng Tết ngay trong năm (vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2026) giúp người dân có sẵn nguồn tài chính để mua sắm sớm với mức giá dễ chịu hơn, đồng thời thay đổi thói quen dồn sức mua vào sát Tết.

Thành phố chủ động kết nối các dịch vụ thông qua chuỗi sự kiện âm nhạc và giải trí quy mô lớn. Các concert có thương hiệu nổi tiếng như "Anh trai say Hi", "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", các show diễn của các nghệ sĩ lớn, đêm nhạc DJ quốc tế... đã tạo ra hiệu ứng thu hút khách du lịch rõ rệt.

Song song đó, Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân các dự án hợp đồng BT... nhằm khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm của từng đại biểu và từng vị trí công tác, Thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm tính tốc độ vừa giữ vững nền tảng phát triển bền vững.