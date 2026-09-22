Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ qua KPI

Chiều 22-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì hội nghị.

Giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm, thành phố phải tập trung thực hiện các mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Đây là những thách thức lớn nhưng cơ hội để hoàn thành cũng không nhỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị và phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một trong những cơ hội là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10 cùng nhiều nghị quyết của HĐND TPHCM được triển khai. Những cơ chế mới được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các sở, ngành và địa phương đang chờ đợi để tháo gỡ những vướng mắc kéo dài.

Khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là không thay đổi, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, TPHCM không đặt câu hỏi có làm được hay không, mà phải đặt câu hỏi tìm các giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Song mục tiêu tăng trưởng 2 con số phải gắn với yêu cầu phát triển bền vững, thành phố không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Trong đó, đấu giá đất không phải thực hiện bằng mọi giá, nếu giá chưa phù hợp có thể để dành lại, xoay bằng những nguồn khác.

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khai thác triệt để các cơ chế mà Luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND TPHCM triển khai. Để tạo ra giá trị tăng trưởng thực chất, thành phố cần tập trung mạnh vào các nguồn lực như FDI, BT, đầu tư tư nhân và xuất khẩu. Riêng đối với đầu tư tư nhân, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ thu hút dự án sang triển khai dự án.

Từng sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ kế hoạch công tác, xác định rõ phần việc và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân. Trước mắt tập trung vào những nhiệm vụ trực tiếp tạo nguồn thu, thúc đẩy đầu tư và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Khi đã xác định mục tiêu, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý phải có mốc thời gian, sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm.

Đánh giá cán bộ qua KPI

Đi vào từng nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê đầy đủ những công việc đã làm, những việc đang triển khai và những nhiệm vụ còn vướng mắc để có giải pháp xử lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, đối với công tác giải ngân đầu tư công, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ các khâu từ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, tổ chức xây lắp đến chuẩn bị đầu tư; đồng thời siết chặt trách nhiệm của các ban quản lý dự án, nhà thầu và các sở, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là nhà, đất công; đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhân lực chất lượng cao, TPHCM đang xây dựng đề án tìm kiếm, thu hút nhân tài, trong đó tập hợp các nhà khoa học để tham gia giải quyết những bài toán lớn theo đơn đặt hàng của thành phố. Các sở, ngành chủ động lựa chọn chuyên gia phù hợp, còn địa phương cần tìm những người có kỹ năng, năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu công việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục rà soát các khoản thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu nhưng tuyệt đối không tận thu. Cùng với đó, thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế tiêu dùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào những tháng cuối năm. Đây là những lĩnh vực có đóng góp trực tiếp, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có việc tổ chức các chương trình, sự kiện quy mô lớn theo phương thức Nhà nước và người dân cùng tham gia, qua đó vừa tạo sản phẩm văn hóa, du lịch, vừa đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm, bố trí nhân sự hợp lý hơn; đánh giá đúng cán bộ thông qua hệ thống KPI; mạnh dạn điều chỉnh, thay thế nếu bố trí chưa phù hợp. Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mạnh dạn thay thế cán bộ nếu không phù hợp.

Cùng với đó, đồng chí lưu ý công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, trọng tâm sắp tới là kiểm tra, giám sát việc vận hành các cơ chế mới. Thành phố sẽ ban hành chỉ thị chuyên đề về kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công tác tuyên giáo và dân vận, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân; công tác vận động quần chúng và tuyên truyền phải đi vào thực chất, giảm hình thức, giảm hô khẩu hiệu, bảo đảm “làm việc nào ra việc nấy”.

Giao thêm nhiệm vụ đầu tư công cho cơ sở Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp, giao thêm nhiệm vụ đầu tư công cho địa phương, kể cả các dự án theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao). Cuối năm, thành phố sẽ có cơ chế khen thưởng bằng ngân sách, công trình đối với những địa phương làm tốt; ngược lại, nơi thực hiện không đạt yêu cầu sẽ bị phê bình. Đồng chí lưu ý các địa phương phải quyết tâm tìm cách thực hiện, không vì việc khó mà cho rằng không làm được, phương án này chưa phù hợp thì phải có phương án khác thay thế.