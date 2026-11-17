Tại nhà riêng của PGS-TS Phan Thanh Bình, đồng chí Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của PGS-TS Phan Thanh Bình đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện với PGS-TS Phan Thanh Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong cuộc trò chuyện thân tình, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ những định hướng lớn của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp, hiến kế của PGS-TS Phan Thanh Bình cho sự phát triển của TPHCM, nhất là trong giai đoạn thành phố quyết tâm hoàn thành 3 mục tiêu lớn của năm 2026: tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến PGS-TS Phan Thanh Bình cùng đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, với kinh nghiệm và tâm huyết, PGS-TS Phan Thanh Bình sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, hiến kế cho sự phát triển của đất nước và TPHCM, nhất là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

PGS-TS Phan Thanh Bình (sinh năm 1960, quê tỉnh An Giang), Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italy; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIV.