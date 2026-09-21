Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Quyền hạn lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải thực chất
Sáng 21-9, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-quyen-han-lon-trach-nhiem-cang-phai-ro-va-ket-qua-cang-phai-thuc-chat-post872673.html