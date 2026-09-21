Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Quyền hạn lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải thực chất

Sau trận mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô rơi vào tình trạng quá tải. Các thợ sửa xe lâu năm đã đưa ra lời cảnh báo "đắt giá" cho người dân bởi nếu cố nổ máy sẽ phát sinh chi phí sửa chữa lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí nhiều hơn.