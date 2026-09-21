Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Quyền hạn lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải thực chất

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 21-9, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Kết quả là mục tiêu cuối cùng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại yêu cầu đặt ra tại hội nghị triển khai Luật Phát triển đô thị gần một tháng trước: không chỉ phổ biến văn bản mà phải giao việc, giao thời hạn và giao trách nhiệm. Kỳ họp này phải tạo bước chuyển từ chủ trương sang quyết định, từ quyết định sang hành động và từ hành động tạo ra kết quả cụ thể.

Luật Phát triển đô thị trao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TPHCM khoảng 240 nội dung để chủ động quy định, quyết định và tổ chức thực hiện. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, đây là mức độ phân quyền lớn nhất từ trước đến nay, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề cho thành phố.

“Không thể nhận quyền mà né trách nhiệm. Quyền hạn càng lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải được kiểm chứng”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, điều quan trọng không phải là thông qua bao nhiêu nghị quyết, mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo chuyển biến thực tế của từng nghị quyết. Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo thêm động lực phát triển.

Do đó, mỗi nghị quyết phải đúng pháp luật, rõ ràng, khả thi; mỗi chính sách phải đúng thẩm quyền, thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ đối tượng áp dụng, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu đặt ba câu hỏi khi xem xét nghị quyết: Tháo gỡ điểm nghẽn nào? Khơi thông nguồn lực hoặc tạo động lực gì? Ai chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả? Nếu chưa trả lời rõ, cần tiếp tục làm rõ trước khi quyết định.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân quyền đi cùng kiểm soát quyền lực

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu sử dụng đầy đủ không gian chính sách được trao nhưng không vượt giới hạn pháp luật. Thành phố không được tự thu hẹp thẩm quyền vì e ngại, sợ trách nhiệm; càng không thể nhân danh sáng tạo, đổi mới để làm trái pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh, chủ động phải đi cùng kỷ cương; sáng tạo đi cùng minh bạch; phân quyền đi cùng kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Các chính sách về ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, nguồn nhân lực và những lĩnh vực quan trọng khác phải hướng đến mục tiêu khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển thành phố.

Nghị quyết được thông qua phải gắn ngay với tổ chức thực hiện, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

“Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm; mỗi trách nhiệm phải có thời hạn; mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường và kiểm chứng”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Thường trực HĐND TPHCM, các ban và từng đại biểu phải theo dõi đến cùng việc thực hiện nghị quyết; kịp thời chỉ rõ việc nào chậm, vướng ở đâu, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Phân quyền mạnh phải đi cùng hậu kiểm mạnh; kiểm soát bằng công khai, minh bạch, giám sát và kết quả, không tạo thêm thủ tục.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Đồng thời, không có vùng an toàn cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lợi dụng cơ chế để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn lực của Nhà nước và nhân dân. Cần phân biệt rõ sai sót trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân.

“Cơ hội chỉ trở thành động lực khi chúng ta có đủ quyết tâm để hành động và đủ trách nhiệm để đi đến cùng với kết quả”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Đồng chí yêu cầu chuyển ngay mỗi nghị quyết thành công việc. Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả bằng số lượng văn bản, mà bằng việc thủ tục có ít đi, công việc có nhanh hơn, khó khăn có được tháo gỡ, nguồn lực có được khơi thông và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Đó là thước đo cuối cùng của phân quyền và trách nhiệm của cán bộ trước Đảng bộ, nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng kỳ họp sẽ ban hành những nghị quyết đúng, cần thiết, tạo ra những quyết định có thể làm ngay, làm được và mang lại kết quả thực chất.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chấm dứt tình trạng xin ý kiến lòng vòng Theo đồng chí Trần Lưu Quang, HĐND TPHCM tạo hành lang pháp lý, UBND TPHCM và các cơ quan chuyên môn phải chuyển ngay thành công việc cụ thể. Không để quyền được phân cấp từ Trung ương xuống thành phố lại bị giữ trong chính bộ máy thành phố; không phát sinh thêm tầng “xin ý kiến”, làm chậm quyết định, mất ý nghĩa của phân quyền. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở, ngành. Qua thực hiện, nếu thấy các quyết nghị, quyết định chưa đúng, chưa hợp lý thì phải dũng cảm sửa chữa, điều chỉnh.