Chiều 25-11, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Bình Châu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu định hướng buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Tại buổi làm việc, các xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 11 tháng năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Là những địa phương có địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm TPHCM, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện hạ tầng và nguồn lực còn khó khăn, nhưng các xã đã nỗ lực đạt những kết quả rất đáng ghi nhận.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được Đảng ủy các xã tiếp tục quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường...

Kinh tế các xã tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội chuyển biến tích cực.

Các địa phương phát huy những mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, ma túy, xử lý địa bàn phức tạp, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm chuyển biến thực chất về an ninh, trật tự.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm Phan Khắc Duy phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những kết quả nổi bật, lãnh đạo các xã cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã trao đổi cụ thể hướng giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, đất đai, tài chính, các dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch…

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