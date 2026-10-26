Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng

Chiều 26-10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh các nội dung trọng tâm, tinh thần xuyên suốt và thông điệp Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu nhiều nội dung các cấp ủy phải lưu ý trong tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng bằng tầm nhìn, định hướng; bằng kiểm tra, giám sát; chính quyền phải chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để có kết quả cụ thể.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc.

“Không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau; không để người có năng lực thiếu cơ hội; không để người thiếu năng lực được giữ những vị trí quan trọng”, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý khi đề cập đến công tác cán bộ của TPHCM hiện nay.

Đề cập đến tình trạng một việc giao cho nhiều đầu mối và không rõ trách nhiệm, đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ, từ nay một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm, được giao quyền thực chất, được kiểm soát hiệu quả và được đánh giá bằng kết quả.

Lưu ý về sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh yêu cầu bộ máy tinh gọn ít đầu mối, ít người và giải quyết công việc nhanh hơn, tốt hơn để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nguồn nhân lực, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định thu hút nhân tài bằng cơ chế đãi ngộ, cơ hội cống hiến, quyền được sáng tạo và đặc biệt là có môi trường thành công.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, ngoài cơ chế đãi ngộ, điều quan trọng chính là sự tôn trọng và đồng hành của các cộng sự để nhân tài phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Đề cập đến nguồn lực, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc kiểm soát không chỉ nhằm ngăn ngừa sai phạm mà còn phải chống trì trệ, tránh lãng phí cơ hội phát triển. Đồng chí khẳng định, đổi mới phải thực sự tạo ra năng lực phát triển cho TPHCM. Trước mắt, TPHCM phải đạt 3 mục tiêu của năm 2026: Tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100%. Về lâu dài, tạo ra năng lực phát triển TPHCM tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ TPHCM phải đặc biệt lưu ý và chuyển nhận thức thành hành động, ứng xử cụ thể với công việc để thành phố phát triển, để người dân thương yêu và tin tưởng nhiều hơn. Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển là làm cho chất lượng sống và niềm tin của người dân ngày càng tăng lên.