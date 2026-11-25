Tham gia đoàn khảo sát có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn khảo sát dự án cảng nước sâu Gemalink. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đi khảo sát dự án cảng nước sâu Gemalink, dự án cảng container quốc tế Cái Mép Hạ. Cảng nước sâu Gemalink là cảng nước sâu chủ lực của Tập đoàn Gemadept. Cảng nước sâu Gemalink thuộc nhóm một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương ứng cỡ tàu khoảng 24.000 TEU.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn khảo sát dự án cảng nước sâu Gemalink. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau buổi khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Gemadept (chủ đầu tư cảng nước sâu Gemalink).

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Gemadept báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động và đầu tư vào các dự án tại Cảng nước sâu Gemalink.

Sau 5 năm đi vào vận hành (2021–2025), cảng Gemalink ghi nhận 2.018 lượt tàu cập cảng, trong đó gần 70% tàu có tải trọng từ 160.000 đến hơn 230.000 tấn. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt 6,5 triệu TEU, với tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số mỗi năm. Đây là một trong số ít cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container siêu lớn lên đến 250.000 tấn, tương đương 24.000 TEU.

Theo đó, lãnh đạo Tập đoàn Gemadept kiến nghị TPHCM hỗ trợ các thủ tục thuộc thẩm quyền để sớm triển khai dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2, dự kiến hoạt động vào quý 4-2028, hướng tới nâng tổng công suất Gemalink lên trên 4 triệu TEU mỗi năm và nâng tổng mức đầu tư toàn dự án là 1 tỷ USD. Đây là phần năng lực cần bổ sung cho cửa ngõ hàng hải quốc gia tại Cái Mép – Thị Vải.

Dự án Gemalink giai đoạn 2 là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Gemadept, tập trung vào ba trụ cột chính gồm khai thác cảng, hệ sinh thái port-logistics và vận tải thủy – biển. Sau khi hoàn thành, tổng công suất của cảng Gemalink dự kiến đạt trên 3 triệu TEU/năm, vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn khảo sát dự án cảng nước sâu Gemalink. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, lãnh đạo Tập đoàn Gemadept kiến nghị TPHCM hỗ trợ sớm triển khai các dự án kết nối với cảng nước sâu, ưu tiên cho phát triển vận tải đường thủy để giảm chi phí logistics và áp lực lên đường bộ; quy hoạch vị trí mới cho các trung tâm logistics phức hợp, ICD quy mô lớn có kết nối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy.

Tàu hàng cập cảng nước sâu Gemalink. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Tập đoàn Gemadept mong muốn TPHCM tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy đầu tư tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Theo quy hoạch, Cái Mép là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế của TPHCM.

Tập đoàn Gemadept sẵn sàng cùng các đối tác xây dựng phương án đầu tư trung tâm hàng hải quốc tế trong Khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, kết nối trực tiếp với Gemalink và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Trong giai đoạn 2026–2030, Tập đoàn Gemadept dự kiến tổng mức đầu tư 100.000 tỷ đồng tại địa bàn TPHCM; cam kết chủ động bố trí nguồn lực để mở rộng năng lực cảng, triển khai các dự án trọng điểm và củng cố hợp tác với các hãng tàu, nhà đầu tư quốc tế. Tại các cảng, tập đoàn sẽ đẩy nhanh xanh hóa, điện hóa, tự động hóa và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050. Tập đoàn Gemadept sẽ tiếp tục cùng TPHCM và các đối tác triển khai sáng kiến Hệ sinh thái Tài chính hàng hải Quốc tế.