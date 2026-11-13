Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái

Cùng tham gia các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo một số sở, ban, ngành TPHCM.

Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường

Đoàn khảo sát nhà xưởng Công ty Realtime Robotics Việt Nam và Công ty CP Gremsy tại Khu Công nghệ cao TPHCM (phường Tăng Nhơn Phú), nghe báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và các kiến nghị tháo gỡ khó khăn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát nhà xưởng Công ty Realtime Robotics Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo của Công ty Realtime Robotics Việt Nam, doanh nghiệp đã xuất khẩu UAV do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sang Hoa Kỳ, phục vụ thị trường dân sự và quốc phòng. Hai dòng UAV HERA và VEGA được sản xuất tại Việt Nam đã được Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phê duyệt miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu đối với UAV sản xuất ngoài Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp cho biết đã làm chủ 94,4% công nghệ lõi, trong đó có 55,6% đạt trình độ vượt trội so với thế giới. Các sản phẩm của công ty có tính đột phá, khả năng cạnh tranh cao so với những dòng UAV hàng đầu thế giới. UAV HERA có thể gấp gọn, giảm kích thước đến 14 lần.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nghe TS Lương Việt Quốc, CEO Công ty Realtime Robotics Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công ty hiện sở hữu 5 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ và Australia, cùng 9 hồ sơ sáng chế đang trong quá trình xét duyệt. Doanh nghiệp có năng lực tự chủ trong thiết kế, chế tạo và sản xuất đồng bộ các thành phần cốt lõi của UAV. Các thành phần đó gồm: thân máy bay, bộ điều tốc điện tử (ESC), bộ pin thông minh và hệ thống quản lý pin (BMS), hệ thống điện tử, bộ ổn định hình ảnh (gimbal), camera, mô-đun truyền dữ liệu, bộ điều khiển từ xa và phần mềm.

Tại nhà xưởng Công ty Realtime Robotics, Bí thư Thành ủy TPHCM nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động, kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm và những định hướng trong thời gian tới.

TS Lương Việt Quốc, CEO Công ty Realtime Robotics Việt Nam, kiến nghị thành phố có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến với khách hàng trong nước và quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất với các đề xuất của doanh nghiệp, giao UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác làm việc tại Công ty Realtime Robotics Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý các nội dung liên quan đến cơ chế mua sắm công; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn theo chương trình kích cầu đầu tư; hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D); hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm, qua đó góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Phát triển hệ sinh thái công nghiệp UAV và robot

Tại Công ty Gremsy, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát các phân xưởng, nghe đại diện lãnh đạo công ty báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trần Lưu Quang giao UBND TPHCM và các sở, ban, ngành TPHCM tập trung xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Công ty Gremsy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công ty Gremsy được thành lập năm 2011, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các hệ thống ổn định hình ảnh (gimbal), cụm camera chuyên dụng (camera payload) và các giải pháp công nghệ tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV) và robot.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Gremsy từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và vị thế trên thị trường quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã thương mại hóa hơn 68 sản phẩm, xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia, với khoảng 95% doanh thu đến từ thị trường quốc tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Công ty Gremsy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công ty Gremsy cũng thiết lập quan hệ hợp tác, cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ cho nhiều đối tác quốc tế như Sony, Nokia, Mitsubishi Heavy Industries và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực UAV.

Tại Khu Công nghệ cao TPHCM, Công ty Gremsy triển khai dự án nhà máy nghiên cứu, chế tạo và sản xuất mô-đun camera thế hệ mới. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong nước. Dự án này cũng thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp UAV và robot tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo, nhân viên công Công ty Gremsy chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gremsy còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao thông qua hợp tác với các trường đại học, tham gia các mạng lưới và tổ chức chuyên ngành UAV tại Việt Nam.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đến làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM để nghe kết quả hoạt động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TPHCM.