Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM

Đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao với Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, đồng chí Trần Lưu Quang chào mừng bà Jennifer Wicks có chuyến thăm và làm việc tại TPHCM nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Đây là minh chứng cho sự ưu tiên và coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam dành cho quan hệ với Hoa Kỳ.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Hoa Kỳ, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện diện sâu rộng tại thành phố thông qua các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Đây là những dự án đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng của thành phố, hoàn toàn phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ của TPHCM trong giai đoạn mở rộng không gian phát triển mới.

Trên cơ sở đó, TPHCM mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và giáo dục.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trân trọng cảm ơn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dành thời gian tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định, TPHCM là điểm đến đầu tư hấp dẫn và cam kết tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam nói chung, TPHCM trong giai đoạn phát triển mới; cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai bên sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Không gian tiềm năng cho nhà đầu tư Thái Lan

Tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan Wiraka Moodhitaporn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong quan hệ hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Thái Lan Wiraka Moodhitaporn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Tổng Lãnh sự Wiraka Moodhitaporn trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Thái Lan suốt nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các doanh nghiệp Thái Lan hiện sở hữu thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp sinh học, hóa dầu và vật liệu xây dựng.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định với không gian phát triển mới được kết nối liên vùng cùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và các cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư - thương mại, TPHCM hứa hẹn là điểm đến nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Thái Lan Wiraka Moodhitaporn chia sẻ trong nhiệm kỳ của mình, bà chứng kiến quan hệ Việt Nam - Thái Lan có nhiều bước phát triển, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Ngoài hợp tác kinh tế, các hoạt động giao lưu nhân dân, trong đó có giáo dục đang là điểm sáng giữa hai bên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Tổng Lãnh sự Thái Lan Wiraka Moodhitaporn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Lãnh sự Wiraka Moodhitaporn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền TPHCM, các sở, ngành và nhân dân thành phố trong hơn 4 năm qua và khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị dù ở bất kỳ cương vị nào.